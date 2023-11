Banken akkumulieren Ripple (XRP): Neue Kryptowährung als Zugpferd für den kommenden Bullenmarkt & Erholung bei Celestia (TIA)?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat berichtet, dass Banken den Ripple Coin vor dem nächsten Bullenmarkt horten. In anderen Nachrichten hat sich ein Top-Kryptoanalyst zu einer möglichen Erholung von Celestia (TIA) geäußert, während ein neuer Altcoin als Zugpferd für den nächsten Bullenmarkt gehandelt wird.

Banken auf der ganzen Welt haben den Ripple Coin XRP gehortet

Der BCBS hat in seinem jüngsten Bericht Ripple (XRP) als einen der beliebtesten Coins hervorgehoben, die in das Portfolio von Top-Banken aus aller Welt aufgenommen wurden. Dem Bericht zufolge haben 19 führende Banken aus Europa, Europa und anderen Regionen zusammen in Kryptowährungen investiert.

Der Bericht gab an, dass die Kryptowährung Ripple (XRP) 2 % des Gesamtengagements ausmacht. BCBS gab an, dass Banken 188 Millionen Euro oder 205 Millionen Dollar in XRP investiert haben. Damit ist Ripple (XRP) der drittgrößte Altcoin im Besitz von Top-Banken.

Institutionelle Anleger haben sich für Ripple aufgrund seines Nutzens bei grenzüberschreitenden Transaktionen interessiert. Analysten haben einen Anstieg des Ripple Kurs vorausgesagt, da die Akzeptanz zunimmt. Der Krypto-Analyst Egrag Crypto teilte eine Analyse, in der er erklärte, warum seine Ripple Prognose XRP im nächsten Bullenmarkt bei 3 $ sieht.

Kann sich Celestia (TIA) erholen, wenn der Start von Lumoz in Sicht ist?

Die Celestia Kryptowährung wurde im Jahr 2022 populär, nachdem sie ein modulares Blockchain-Netzwerk vorgestellt hatte. Die Celestia-Blockchain ermöglicht es Entwicklern, ihre private Blockchain Infrastruktur auf dem Netzwerk aufzubauen und zu pflegen.

Erst im Oktober auf den Markt gebracht, wurde der TIA Coin schnell zu einem der bahnbrechenden Kryptowährungen des Jahres 2023. Seitdem ist der TIA Kurs um mehr als 160 % gestiegen. Allerdings ist der Preis von TIA zuletzt um fast 40 % gefallen, nachdem er ein ATH von über 7,40 $ erreichte.

Ein Krypto-Analyst hat erklärt, dass TIA nur einen Pullback nach der massiven Rally erlebt. Ein jüngstes Update hat die positive Stimmung für Celestia noch verstärkt. Lumoz kündigte kürzlich an, dass es bald ein revolutionäres ZK-Rollup-System, StableNet, auf dem Celestia DA einführen wird. Dies könnte einen weiteren Anstieg des TIA Preises begünstigen.

Everlodge (ELDG) wird zum Zugpferd des Krypto-Bullenmarktes gewählt

Jeder Krypto-Bullenmarkt hat ein anderes Zugpferd hervorgebracht, das jede andere Kryptowährung übertrifft. Viele Marktexperten haben angedeutet, dass Everlodge (ELDG) gute Chancen hat, das Zugpferd dieses Krypto-Bullenmarktes zu werden. Der Grund dafür ist, dass das Projekt geschaffen wurde, um signifikante Veränderungen für traditionelle Immobilieninvestitionen zu bringen.

Das Projekt hat einen Blockchain-Immobilienmarktplatz aufgebaut, um die Lücke zwischen dem Immobiliensektor und Kryptowährungen zu schließen. Auf dem Marktplatz werden Hotels, Ferienhäuser und Luxusvillen digitalisiert und als NFTs gelistet. Jeder NFT enthält die Eigentumsangaben und Titel der tatsächlichen Immobilie, die sie repräsentiert.

Die wichtigste Änderung, die Everlodge (ELDG) im Vergleich zu traditionellen Immobilieninvestitionen vorgenommen hat, wird durch die Fraktionalisierung erreicht. Jedes NFT wird in kleinere Fraktionen aufgeteilt, wobei jedes Bruchteil zu 100 $ bewertet wird und einen Anteil an der eigentlichen Immobilie darstellt. Auf diese Weise verschafft Everlodge (ELDG) den Nutzern Zugang zum Immobilienmarkt, der über 280 Milliarden Dollar wert ist.

Die Bewertung des Immobilienmarktes ist um ein Vielfaches höher als die von Kryptowährungen, was Everlodge (ELDG) ein enormes Wachstumspotenzial bietet. So haben Analysten einen Preisanstieg von bis zu 3.000 % in den kommenden Monaten prognostiziert. Im Moment haben Anleger eine große Chance, den ELDG-Token zu erwerben, da er nur mit 0,025 $ bewertet wird.

