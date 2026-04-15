Bedrohung durch Quantencomputing: Grayscale hält Governance für das grösste Problem von Bitcoin
16.04.26 03:12 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
58.425,6926 CHF -21,0171 CHF -0,04%
63.354,3563 EUR -3,6939 EUR -0,01%
55.106,0909 GBP -3,1813 GBP -0,01%
11.875.453,5785 JPY -5.008,3654 JPY -0,04%
74.780,9620 USD -24,3153 USD -0,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,03%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,02%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 5,26%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,02%
Die Gefahr für Bitcoin durch Quantencomputer ist nach Ansicht von Grayscale überschaubar. Die grösste Herausforderung sei vielmehr der erforderliche Konsens über Protokolländerungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch