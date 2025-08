Bitcoin-Abverkauf: Über 800 Millionen Dollar abgezogen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Rallye am Kryptomarkt legt erstmal eine Pause ein. Der August ist historisch gesehen einer der schwächsten Monate für Bitcoin und Co. und das scheint sich schon in den ersten Tagen des neuen Monats zu bestätigen. Während Bitcoin auf 113.000 Dollar gefallen ist, hat auch Ethereum deutlich nachgegeben. Kleinere Altcoins haben noch deutlich höhere Verluste erlitten. Auch auf institutioneller Seite ist es gestern zu einem massiven Abverkauf gekommen. Bedeutet das, dass die Rallye vorbei ist?

Kapitalabflüsse bei den ETFs

Die Spot Bitcoin ETFs gelten als Stimmungsbarometer der institutionellen Investoren. Durch die Fonds sind in den letzten anderthalb Jahren Milliarden von Dollar in Bitcoin investiert worden. Der iShares Spot Bitcoin Trust ETF ($IBIT) von BlackRock ist der erfolgreichste ETF, der jemals eingeführt wurde. Das macht schnell deutlich, wie hoch hier die Nachfrage auf institutioneller Seite war. Nun zeigt sich allerdings ein anderes Bild.

(Kapitalzu- und abflüsse bei den Spot Bitcoin ETFs – Quelle: Coinglass)

Nachdem die Kapitalzuflüsse in den letzten Tagen schon überschaubar geblieben sind, dominieren nun sogar die Abflüsse. Das bedeutet, dass mehr Kapital aus den Fonds abgezogen wird, als eingezahlt. Das Tempo ist dabei beeindruckend. Allein am Freitag wurden über 800 Millionen Dollar aus den ETFs abgezogen.

Folgt der Crash?

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte der Bitcoin-Kurs tatsächlich nochmal unter die 100.000 Dollar Marke krachen. Allerdings kommt die Entwicklung auch nicht ganz überraschend. Der Bitcoin-Kurs ist in der Mehrheit der Fällte im August gefallen, da es an den Börsen ein sogenanntes Sommerloch gibt.

Institutionelle Investoren sind auf Urlaub, Privatanleger ziehen Kapital von den Börsen ab, um ihre Urlaube zu finanzieren und im Herbst werden Studienkredite fällig, für die auch Kapital abgezogen wird. Auch die politische Nachrichtenlage gibt im Sommer nicht viel her. Das bedeutet also nicht zwangsläufig das Ende des Bullruns, sondern ist eher eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren immer wieder zu sehen gegeben hat.

In Zeiten wie diesen sind Anleger vermehrt auf der Suche nach Altcoins, die das Potenzial haben, ihren Wert trotz der Bitcoin-Schwäche zu vervielfachen. Vor allem bei kleineren Altcoins sind Renditen von tausenden Prozent in kurzer Zeit keine Seltenheit. Ein Coin, bei dem eine solche Rallye bevorstehen könnte, ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper vor 2.000 % Rallye?

Bitcoin hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt und dennoch hinkt die digitale Leitwährung in vielen Punkten neueren Coins hinterher. Ethereum ($ETH) und Solana ($SOL) können beispielsweise durch Staking und DeFi-Anwendungen zusätzliche Renditen in Form von Zinsen einbringen, ohne dass man seine Coins verkaufen muss. Das soll mit Bitcoin nun auch möglich werden.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung auf Solana Basis und bringt damit sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems zu Bitcoin. Darunter fallen neben schnellen und günstigen Transaktionen eben auch DeFi-Anwendungen, die zusätzliche Renditen in Form von Zinsen einbringen. Damit wird es erstmals möglich, seine Bitcoin auch aktiv zu nutzen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Begeisterung der Anleger und Analysten könnte kaum größer sein. Viele Experten sehen in $HYPER bereits einen der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr. Eine Bewertung im Milliarden Dollar Bereich wäre demnach keine große Überraschung. Aktuell haben Anleger die Möglichkeit, im Presale noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Dabei wurden bereits $HYPER-Token im Wert von fast 6,5 Millionen Dollar gekauft. Damit wird schnell deutlich, welches Potenzial hier schlummert.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.