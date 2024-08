Bitcoin auf 300.000 $: Dieser Indikator ist klar bullisch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten sieben Tagen konnte Bitcoin die Verluste mittlerweile fast ausgleichen. Die wertvollste Kryptowährung der Welt kehrte gestern zurück über die 60.000 US-Dollar. Hier findet aktuell eine Konsolidierung statt – rund 14.000 US-Dollar unter dem Allzeithoch, aber ebenfalls mehr als 10.000 US-Dollar vom zuletzt erreichten Verlaufstief entfernt. Die Ausgangslage wirkt wieder konstruktiv, BTC verharrt über wichtigen Supports und der psychologisch wichtigen Kursmarke.

Gerade im jüngsten Crash zeigte sich eine weiterhin stabile und wachsende Nachfrage von institutionellen Investoren, die via Spot-ETFs den Dip gekauft hatten. Dies ist langfristig bullisch. Die institutionelle Adoption könnte den Kurs auf neue Höhen treiben.

JUST IN: Yahoo Finance says there is "a lot of institutional and retail interest" in #Bitcoin ETFs despite the recent price crash pic.twitter.com/8VWmjQRdpf — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 9, 2024

Doch welche Kursziele sind möglich? Ein spannender Indikator sieht nun gigantisches Potenzial für BTC.

Bitcoin Prognose: Bullischer Indikator – BTC auf 300.000 $?

Das Bitcoin Power Law basiert auf der Idee, dass die Preisbewegungen von Bitcoin einer mathematischen Beziehung folgen. Dieses Gesetz beschreibt also, wie bestimmte Variablen in der Natur und in Finanzmärkten in einer nicht-linearen Weise zusammenhängen. Im Kontext von Bitcoin bedeutet das, dass der Preis von Bitcoin tendenziell einem langfristigen Wachstumspfad folgt. Dabei wächst der Preis exponentiell, während die Zeit linear fortschreitet.

Der Bitcoin Power Law Cloud-Chart visualisiert nun genau diese Beziehung, indem er Bereiche aufzeigt, in denen der Preis von Bitcoin historisch betrachtet unter- oder überbewertet war. Der Chart besteht aus verschiedenen “Clouds” oder Zonen, die durch das Potenzgesetz definiert sind.

BITCOIN to $300,000 by 2025 pic.twitter.com/1iIadiGBnj — Sr Peters (@SrPetersETH) August 9, 2024

Genau danach liegt das Kursziel von Bitcoin bei rund 300.000 US-Dollar im Jahr 2025 – in weniger als einem Jahr könnte sich BTC also verfünffachen.

Krypto-Tipp: PEPU statt BTC? Meme-Layer-2 geht viral

Bitcoin bleibt das Basis-Investment im Krypto-Bereich, dank seiner Stabilität und Marktführerschaft. Die Marktdominanz bleibt weiter über 50 Prozent. Für risikofreudige Anleger bieten kleinere Projekte jedoch die Möglichkeit, spekulative Positionen ins Portfolio aufzunehmen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen.

Meme-Coins, die ursprünglich rein humorvoll und vollständig ohne Nutzen konzipiert waren, entwickeln sich zunehmend zu Projekten mit echtem Nutzen. Diese Transformation ist nicht nur bei etablierten Coins wie Dogecoin und Shiba Inu zu beobachten, sondern auch bei neuen Projekten. Diese wollen mitunter von Anfang an einen praktischen Mehrwert bieten. So setzt Pepe Unchained auf Layer-2-Technologie von Ethereum, um die typischen Nachteile vieler Meme-Coins, wie hohe Transaktionsgebühren und langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit, zu überwinden.

Pepe Unchained möchte eine spezialisierte Layer-2-Lösung für Meme-Coins schaffen, die die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht und gleichzeitig die Kosten deutlich reduziert. Zusätzlich ermöglicht ein integrierter Blockchain-Explorer, alle Transaktionen auf der Layer-2-Blockchain transparent nachzuverfolgen.

Die Verbindung von Meme-Coins mit Layer-2-Technologie könnte im Jahr 2024 einen Hype auslösen – zumindest deutet darauf bereits die initiale Nachfrage und schnell wachsende Community hin. Pepe Unchained geht dabei einen entscheidenden Schritt weiter als andere Meme-Coins, indem es die modernste Layer-2-Technologie nutzt, um die typischen Einschränkungen von Meme-Coins zu überwinden. So entsteht eine Layer-2-Lösung mit einem viralen Meme-Branding. Rund um PEPU könnte in Zukunft ein ganzes Ökosystem an Meme-Coins entstehen.

Mit bereits 8 Millionen US-Dollar, die im Presale gesammelt wurden, zeigt das Projekt großes Potenzial. Da in rund 24 Stunden der PEPU Preis erneut ansteigt, könnte sich ein schneller Einstieg anbieten.

