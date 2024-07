Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,07 Prozent auf 66.662,83 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 66.706,55 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 392,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 391,50 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -0,40 Prozent auf 3.490,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.504,62 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,53 Prozent auf 73,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 73,46 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:11 steht ein Plus von 3,58 Prozent auf 0,5944 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5739 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4387 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:10 auf 0,4372 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Monero um 0,30 Prozent auf 161,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 161,32 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:10 wurde ein Kurs von 0,1759 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1760 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:10 werden 0,0047 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:10 werden 0,1059 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0161 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0161 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 1,63 Prozent auf 27,94 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 27,49 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:10 fällt der NEO-Kurs um -0,45 Prozent auf 11,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,79 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net