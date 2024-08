Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

11.08.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,39 Prozent auf 61.113,94 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 60.873,68 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (354,55 US-Dollar) geht es um 0,08 Prozent auf 354,82 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,11 Prozent auf 2.688,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.607,35 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Litecoin um 1,10 Prozent auf 61,82 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,15 US-Dollar gemeldet wurde. Nach 0,5858 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagmittag um -0,59 Prozent auf 0,5823 US-Dollar gesunken. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3535 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3463 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Monero um -0,17 Prozent auf 150,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 150,45 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1366 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1383 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0037 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0037 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1018 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1014 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0233 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0239 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 24,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 24,55 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 9,919 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,855 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

