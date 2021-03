Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Sonntag

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 56.005,82 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 55.819,60 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 498,34 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 500,27 Dollar.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 1.709,65 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 1.713,26 Dollar zu Buche.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 184,28 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 184,07 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,5496 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,5481 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,195 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,178 Dollar.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 219,96 US-Dollar, während er am Vortag bei 222,16 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 1,430 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,410 US-Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0330 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0304 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar wird bei 0,3848 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,3852 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein NEM 0,3642 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,3540 US-Dollar.

Der Dash-Kurs fiel auf 200,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 200,87 Dollar gelegen hatte.

Der NEO ist Sonntag 42,97 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 41,64 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.net