DAX23.646 +1,2%ESt505.439 +1,3%Top 10 Crypto16,38 +0,3%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1835 +0,1%Öl67,89 ±-0,0%Gold3.666 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Aumovio AUM0V1 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Amazon, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - So soll es 2025 weitergehen Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - So soll es 2025 weitergehen
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

18.09.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.348,4657 CHF 532,2920 CHF 0,58%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.989,2135 EUR 506,8690 EUR 0,51%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.848,6615 GBP 410,1719 GBP 0,48%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.254.157,8205 JPY 148.576,5266 JPY 0,87%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
117.160,0314 USD 693,9220 USD 0,60%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.610,6057 CHF -10,1686 CHF -0,28%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.870,2432 EUR -13,4118 EUR -0,35%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.356,4788 GBP -12,7913 GBP -0,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
674.596,6021 JPY 37,3512 JPY 0,01%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.580,6790 USD -12,1664 USD -0,26%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4499 CHF 0,0187 CHF 0,77%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6261 EUR 0,0184 EUR 0,70%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2775 GBP 0,0151 GBP 0,67%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
457,7308 JPY 4,7934 JPY 1,06%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1081 USD 0,0242 USD 0,79%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7194 CHF 0,0002 CHF 0,02%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7712 EUR -0,0003 EUR -0,04%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6688 GBP -0,0005 GBP -0,08%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
134,4144 JPY 0,4168 JPY 0,31%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9127 USD 0,0004 USD 0,04%
Charts|News
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
502,3217 CHF 15,8291 CHF 3,25%
Charts|News
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
538,4435 EUR 16,6299 EUR 3,19%
Charts|News
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
466,9665 GBP 14,2665 GBP 3,15%
Charts|News
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
93.852,5322 JPY 3.217,7649 JPY 3,55%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,72 Prozent auf 117.304,35 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 116.466,11 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 16,38 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 115,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,03 US-Dollar).

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,28 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 4.580,18 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.592,85 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 auf. Es geht 3,16 Prozent auf 636,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 617,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 3,109 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,084 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Dash-Kurs um 1,01 Prozent auf 24,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 24,04 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um -1,32 Prozent auf 297,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,16 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -0,53 Prozent auf 6,758 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,794 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1943 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1939 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9123 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,9131 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3969 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com