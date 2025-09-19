Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,72 Prozent auf 117.304,35 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 116.466,11 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 16,38 EUR notiert.
Währenddessen wird Litecoin bei 115,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,03 US-Dollar).
Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,28 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 4.580,18 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.592,85 US-Dollar wert war.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 auf. Es geht 3,16 Prozent auf 636,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 617,10 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 3,109 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,084 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Dash-Kurs um 1,01 Prozent auf 24,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 24,04 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um -1,32 Prozent auf 297,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,16 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -0,53 Prozent auf 6,758 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,794 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1943 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1939 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9123 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,9131 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3969 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0060 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com