Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 2,34 Prozent auf 16.825,02 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 16.440,37 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,23 Prozent auf 100,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 98,62 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 3,87 Prozent auf 1.213,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.167,86 US-Dollar.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 3,17 Prozent auf 65,44 US-Dollar, nach 63,43 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3389 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 0,3443 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Cardano-Kurs um 2,29 Prozent auf 0,2587 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2529 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Monero am Dienstagmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 145,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 143,92 US-Dollar.

Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,1595 US-Dollar am Vortag auf 0,1658 US-Dollar nach oben (3,95 Prozent).

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0027 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 3,12 Prozent auf 0,0757 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,0734 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0305 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0291 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 3,09 Prozent auf 42,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 41,33 US-Dollar.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 6,297 US-Dollar am Vortag auf 6,448 US-Dollar nach oben (2,39 Prozent).

