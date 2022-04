Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntag entwickeln

Der Bitcoin ist Sonntag 40.444,58 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 40.416,11 US-Dollar stand.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 346,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 343,07 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum zeigt sich bei 3.044,08 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 3.062,39 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 113,68 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 114,39 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs läuft bei 0,7808 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Cardano-Kurs notiert am Sonntag bei 0,9509 US-Dollar. Am Vortag war die Cardano 0,9528 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Cardano seine Seitwärtsbewegung fort.

Heute zog der Monero-Kurs auf 237,81 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 236,25 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs verbilligt sich auf 0,6740 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,6762 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0106 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0107 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar wird bei 0,2049 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,2057 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,1016 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 108,75 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 108,51 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 21,60 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 21,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net