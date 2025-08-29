DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.797 -0,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

31.08.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 -0,35 Prozent auf 108.395,64 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 108.780,82 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 15,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 63,9 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,33 Prozent auf 111,12 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 110,76 US-Dollar stand.

Daneben steigt Ethereum um 1,85 Prozent auf 4.453,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.372,49 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,75 Prozent auf 549,01 US-Dollar, nach 553,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,817 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,823 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 24,33 US-Dollar am Vortag auf 24,28 US-Dollar nach unten (-0,21 Prozent).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 261,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (258,57 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,09 Prozent.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,09 Prozent auf 6,788 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,933 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1928 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1924 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,8206 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8223 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3598 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,3583 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0055 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com