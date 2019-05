Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse entwickeln

Der Bitcoin ist Dienstag 7.966,01 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 7.811,23 US-Dollar stand.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 388,98 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 384,46 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 204,71 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 195,96 US-Dollar.

Der Litecoin wird bei 89,68 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 87,80 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,3736 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,3239 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Cardano 0,0767 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0739 US-Dollar.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 81,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81,37 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,3427 Dollar.

Heute zog der Verge-Kurs auf 0,0076 US-Dollar an. Damit kletterte der Verge-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,0073 US-Dollar.

Der Stellar wird bei 0,1075 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,1022 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0592 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 139,27 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 133,73 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 10,38 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 9,846 US-Dollar notiert hatte.

