Erste Anleihe auf Ethereum-Basis: Société Générale wird im Krypto-Geschäft aktiv

Über eine Tochtergesellschaft der Société Générale , die Société Générale SFH, brachte das französische Finanzhaus im April einen Pfandbrief in Höhe von 100 Millionen Euro in Form.

Experiment mit der Kryptowelt

Begeben wurde die Anleihe als Sicherheitstoken auf der Blockchain Ethereum. Der Covered Bond gilt als hypothekarisch gesicherte Verbindlichkeit des Emittenten, die in der Bilanz durch Vermögenswerte unterlegt ist. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Verlängerungsfrist von zwölf Monaten. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Zwei Ratingagenturen, Moody's Investors Service und Fitch Ratings, haben der Anleihe, die als Sicherheitstoken auf den Markt kam, höchste Bonität bescheinigt.

Nur ein Testballon?

Die Société Générale hat die Anleihe an sich selbst verkauft, externe Käufer waren nicht an dem Deal beteiligt. Das Finanzhaus hat die Ausstellung eines Sicherheitstoken demnach als Pilotprojekt genutzt, möglicherweise um das Interesse am Markt abzuklopfen oder die Umsetzung zu testen.

"Diese Operation ist das erste Pilotprojekt, das von Societe Generale und Societe Generale FORGE entwickelt wurde, einem der 60 internen Startups, die über den Internal Startup Call, das Intrapreneurial-Programm der Gruppe, gestartet wurden" kommentierte die Bank. Dabei wolle man unter anderem einen effizienteren Weg finden, Anleihen zu emittieren und die Kosten zu senken. Zeitgleich ziele der Test auf die Verbesserung der Produktskalierbarkeit, Verkürzung der Markteinführungszeit und schnellere Abwicklung der Wertpapiere ab.

SocGen im Kryptogeschäft keine Unbekannte

Es ist nicht das erste Mal, dass die französische Bank im Bereich Kryptowährungen und Blockchain aktiv wird. 2017 gehörte die Société Générale zur Gründungsmannschaft der Handelsfinanzierungsplattform we.trade. Ein Jahr später stieg das Finanzhaus dann bei komgo SA ein, einer Blockchain-basierten Plattform für den Rohstoffhandel.



