Bitcoin-Kursexplosion voraus?

Die Stimmung am Kryptomarkt ist derzeit etwas wechselhaft. Obwohl Coins wie Ethereum und auch Dogecoin derzeit stark ansteigen und Anzeichen für eine beginnende Altcoin-Season zeigen, ist es noch zu früh, um von großem Optimismus seitens der Anleger zu sprechen. Das liegt unter anderem auch an der Kursentwicklung von Bitcoin. Der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung hat sich zwar von seinem Tiefpunkt ein wenig erholt, befindet sich aber noch immer deutlich unter seinem Allzeithoch. Doch das könnte sich ab nächster Woche ändern.

(Der Kurs von Bitcoin notiert noch immer unter seinem Allzeithoch – Quelle: Tradingview.com)

Das sagt Polymarket über die Fed-Sitzung nächste Woche

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist wohl eines der meistbeachteten Ereignisse an der gesamten Börse. Nächsten Mittwoch, dem 17. September, kommen Jerome Powell und seine Fed-Gouverneure zusammen und legen den neuen US-Leitzins fest. Dabei wird erwartet, dass sich der Fed-Vorstand dem Druck des amtierenden Präsidenten Donald Trump beugt und erstmals seit fast einem Jahr die Zinsen senkt. Aufgrund der Wichtigkeit des Fed-Zinsentscheides werden bereits zuvor zahlreiche Prognosen getroffen. Diese reichen von der Höhe der möglichen Zinssenkung bis zu dem Punkt, ob überhaupt eine Senkung stattfindet. Doch laut Polymarket ist die Wahrscheinlichkeit dafür enorm hoch.

FED: Polymarket currently shows an 87% chance that the Federal Reserve will cut interest rates by 25bps. pic.twitter.com/nudirlrFhm — CoinDesk (@CoinDesk) September 11, 2025

Polymarket ist zwar eine dezentrale Wettplattform und keine offizielle staatliche Stelle, doch bei vorangegangenen wichtigen Ereignissen, wie der US-Präsidentschaftswahl 2024 und vorangegangenen Zinsentscheiden, erwies sich Polymarket als äußerst treffsicher. Zudem gilt es auch unter Ökonomen als sichere Sache, dass die Zentralbank die Zinsen in der kommenden Woche senken wird. Für den Kryptomarkt könnte das eine Phase des Aufschwungs bedeuten, in der die Kurse stark nach oben schießen. Vor allem beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) wird aktuell eine Kursexplosion erwartet.

Steht Bitcoin Hyper vor der Kursexplosion?

Während Bitcoin als digitales Gold gilt, fehlt es der Blockchain bis heute an moderner Funktionalität. Das könnte sich durch Bitcoin Hyper aber schön bald ändern. Die neue Layer-2-Lösung soll eine direkte Verbindung zwischen der Stabilität von Bitcoin und den Innovationen jüngerer Blockchains herstellen. Damit eröffnet sich für BTC erstmals der Zugang zu DeFi-Anwendungen.

Bisher war es unmöglich, mit Bitcoin native Staking- oder Lending-Einnahmen zu erzielen. Mit der Hyper Chain könnte sich das grundlegend ändern. Transaktionen würden günstiger, schneller und gleichzeitig durch die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks abgesichert. Analysten sprechen daher bereits von einem der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die hohe Nachfrage nach $HYPER-Token macht schnell deutlich, dass es sich hier um etwas Großes handeln könnte. Anleger haben inzwischen über 15 Millionen Dollar in den neuen $HYPER-Token investiert, obwohl dieser derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Analysten vermuten daher, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um das 20- bis 50-fache steigen könnte.

