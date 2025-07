Bitcoin legt kräftig zu - Risikofreude nimmt spürbar zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit über zwei Wochen gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung profitierte von einer allgemein stärkeren Risikofreude der Anleger. Am Abend wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zu 109.500 Dollar gehandelt und damit deutlich höher als am Vortag.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Genährt wird die Risikofreude aus Sicht von Experte Timo Emden durch die Hoffnung auf mögliche Entspannungen im Handelsstreit und Zinssenkungen in den USA. Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und bedeutenden Partnern habe den Risikoappetit der Investoren wieder zurückgeholt. Anleger dürften auf einen Deal in letzter Minute setzen. Sollte der Bitcoin nachhaltig die Marke von 110.000 Dollar knacken, könnte dies aus Sicht von Emden den Weg bis auf das Rekordhoch bei 112.000 Dollar ebnen./jha/