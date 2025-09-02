Bitcoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Lukrative BTC-Anlage?

Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin war gestern vor 1 Jahr 58.971,65 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,00170 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183,53 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 31.08.2025 auf 108.232,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 83,53 Prozent erhöht.

Bei 53.914,82 USD erreichte der Coin am 06.09.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 123.415,86 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

