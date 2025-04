Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -1,80 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 83.737,39 US-Dollar wert, nach 85.275,45 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (345,20 US-Dollar) geht es um -0,80 Prozent auf 342,44 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -3,84 Prozent auf 1.581,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.644,93 US-Dollar.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 78,61 US-Dollar am Vortag auf 77,81 US-Dollar nach unten (-1,03 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um -1,06 Prozent auf 2,135 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,157 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -2,65 Prozent auf 0,6409 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,6584 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,61 Prozent auf 206,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 207,34 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der IOTA-Kurs -4,11 Prozent schwächer bei 0,1640 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1710 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0043 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0044 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von -1,82 Prozent auf 0,2417 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2462 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0156 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0163 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -2,70 Prozent auf 20,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 21,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -5,02 Prozent auf 5,306 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 5,587 US-Dollar.

