DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.907 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.08.25 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
96.110,3390 CHF 1.920,3248 CHF 2,04%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
101.907,4103 EUR 1.876,2659 EUR 1,88%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
88.393,6134 GBP 1.766,1292 GBP 2,04%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.523.222,7727 JPY 322.628,4138 JPY 1,88%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
118.717,0293 USD 2.185,7559 USD 1,88%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.422,1090 CHF -29,4027 CHF -0,85%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.628,5198 EUR -37,0351 EUR -1,01%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.147,3470 GBP -27,0424 GBP -0,85%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
623.932,6557 JPY -6.368,2752 JPY -1,01%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.227,0439 USD -43,1440 USD -1,01%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5868 CHF -0,0239 CHF -0,92%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,7429 EUR -0,0298 EUR -1,07%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3791 GBP -0,0220 GBP -0,92%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
471,6406 JPY -5,1191 JPY -1,07%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1953 USD -0,0347 USD -1,07%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6511 CHF 0,0008 CHF 0,12%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6903 EUR -0,0003 EUR -0,04%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5988 GBP 0,0007 GBP 0,12%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
118,7062 JPY -0,0498 JPY -0,04%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8042 USD -0,0003 USD -0,04%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
100,9254 CHF 3,4769 CHF 3,57%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
107,0129 EUR 3,5212 EUR 3,40%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
92,8221 GBP 3,1978 GBP 3,57%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
18.401,1292 JPY 605,4852 JPY 3,40%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 2,17 Prozent auf 119.064,38 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 116.531,27 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 3,15 Prozent auf 124,36 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 120,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 4.270,19 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um -1,17 Prozent auf 4.220,05 US-Dollar gesunken.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,26 Prozent auf 575,61 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,43 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,95 Prozent auf 3,199 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 3,230 US-Dollar wert.

Daneben fällt Dash um -1,56 Prozent auf 22,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -2,71 Prozent auf 266,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 273,98 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 17:11 ab. Es geht -1,21 Prozent auf 6,514 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,593 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2068 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,2061 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8046 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,8019 US-Dollar beziffert.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -1,00 Prozent schwächer bei 0,4434 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4479 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0072 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0074 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com