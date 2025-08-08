Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 2,17 Prozent auf 119.064,38 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 116.531,27 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 3,15 Prozent auf 124,36 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 120,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 4.270,19 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um -1,17 Prozent auf 4.220,05 US-Dollar gesunken.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,26 Prozent auf 575,61 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,43 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,95 Prozent auf 3,199 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 3,230 US-Dollar wert.

Daneben fällt Dash um -1,56 Prozent auf 22,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -2,71 Prozent auf 266,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 273,98 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 17:11 ab. Es geht -1,21 Prozent auf 6,514 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,593 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2068 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,2061 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8046 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,8019 US-Dollar beziffert.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -1,00 Prozent schwächer bei 0,4434 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4479 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0072 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0074 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.