BSDEX bietet Kunden-werben-Kunden Programm an

BSDEX Kunden-werben-Kunden Programm

Die BSDEX ist der multilaterale Handelsplatz für digitale Assets und bietet aktuell ein exklusives Weiterempfehlungsprogramm für alle ihre Fans und Kunden und jene, die es in dieser Krypto- Community werden wollen!

Einfach Freund: innen mit dem persönlichen Promo-Code zur BSDEX einladen und dann zusammen jeweils 15 Euro auf den beiden Wallets erhalten! Das ist mehrmals mit weiteren Freunden: innen möglich.

Und so einfach geht´s:

1. Den Promo-Code holen.

2. Promo-Code teilen, zum Beispiel per E-Mail oder soziale Medien.

3. Freunde: innen können dann den Code bei der Registrierung eingeben.

4. Nach abgeschlossener Verifizierung erhält man 15 Euro als Belohnung in der eigenen BSDEX Wallet.

Also “Start Sharing”! Mehr Informationen unter bsdex.de/referral/

Bei Fragen einfach fragen

Nur als registrierter BSDEX-Nutzer kann man Freund: innen und Bekannte zum Empfehlungsprogramm einladen. Diese einzuladen ist zudem ganz einfach. Man kann den persönlichen Empfehlungscode in seinen Kontoeinstellungen finden. Hierfür braucht man den Code nur zu kopieren oder via Link zu teilen. Freund: innen können den Code dann bei der Registrierung verwenden. Apropos: Freunde und Bekannte kann man so viele einladen, wie man will.

Wichtig zu wissen: Um die 15 Euro Prämie zu erhalten, müssen geworbene Freund: innen jedoch die folgenden Bedingungen erfüllen: Eingeladene Freund: innen müssen neue BSDEX-Nutzer sein und dürfen zuvor noch kein BSDEX-Konto erstellt haben. Eingeladene Freund: innen müssen den Anmeldeprozess mit ihrem Promo-Code oder Link abschließen und ihr Konto verifizieren. Momentan ist dieses Empfehlungsprogramm auf Teilnehmer mit Hauptwohnsitz in Deutschland und Staatsangehörigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beschränkt. Weitere Informationen findet man zudem in den Teilnahmebedingungen.

Transparent. Professionell. Fair.

Neukunden können nur volljährige Personen sein, die noch nicht den Registrierungsprozess der BSDEX erfolgreich abgeschlossen haben, noch nicht zur Teilnahme am Handel an der BSDEX zugelassen sind oder zu einem früheren Zeitpunkt waren und ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland haben. Zur Gewährung einer Prämie im Rahmen des „BSDEX Kunden-werben-Kunden Programms“ nutzt die Boerse Stuttgart Digital Exchange GmbH, die bei der Registrierung auf der Börse Stuttgart Digital Exchange hinterlegten, personenbezogenen Daten des Kunden. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht.

Das „BSDEX Kunden-werben-Kunden Programm“ endet am 31.12.2022. Ah ja übrigens: Sowohl über die BSDEX erworbenen als auch eingezahlten Kryptowährungen werden von der blocknox GmbH, einer Gesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, treuhänderisch verwahrt. Hierfür wurde bei der blocknox GmbH ein mehrstufiges Sicherheitskonzept implementiert. Die bei der blocknox GmbH verwahrten Kryptowährungen werden außerdem nicht an Dritte weiterverliehen. Und: Nur auf der Website oder der App der BSDEX kann man auch an der BSDEX handeln!