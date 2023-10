Coin News: Weniger als 72 Stunden bis zur nächsten Preiserhöhung! Kleinanleger verpassen möglicherweise Renditechancen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Märkte sind derzeit dynamisch wie schon lange nicht mehr und dennoch kann sich der Preis für 1 Bitcoin bei über 32.000 EUR halten. Auch andere Altcoins ziehen nach, doch die Auswirkungen sind deutlich größer, als auf den ersten Blick erkennbar.

Nicht nur, dass der Mining Coin, Bitcoin Minetrix, vom anhaltend hohen BTC-Kurs profitiert. Es gibt auch Krypto Pre-Sales, die von den aktuellen Bewegungen und Kursgewinnen etwas spüren, und zwar vor allem durch hohe Summen frisches Kapital, die in die Märkte fließen.

Pepe, Dogecoin und Shiba ziehen nicht stark an, trotz Altcoin Rallye

Meme Kombat führt Meme-Charaktere in virtuelle Wettkämpfe

In weniger als 72 Stunden steigt der Preis für den nativen Meme-Token $MK

Kleinanleger und Privatinvestoren haben schon über 815.000 $ investiert

Derzeit kostet 1 $MK nur 0,166 7 $

Wohin geht der Meme Kombat Kurs?

Die Vorzeichen können nicht besser sein! Analysten gehen davon aus, dass der Token Launch von Meme Kombat am Ende des Pre-Sales für gigantische Kapitalflüsse sorgen wird. Und zwar dann, wenn der private Vorverkauf beendet ist und der native Utility-Token an öffentlichen Handelsplätzen zum Traden verfügbar ist. Schon jetzt ist allerdings die Begeisterung der Anhänger so groß, dass einige Phasen im Pre-Sales früher ausverkauft waren, als geplant.

Der Meme Kombat Kurs wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, dazu gehören diese hier:

Zu erwartende jährliche Staking-Rendite bei 112 %. Anleger staken den nativen Utility-Token Der Meme Kombat Token wird als Wetteinsatz benötigt Meme Markt wächst kontinuierlich und überdurchschnittlich hoch Auch andere Meme-Coins sind erfolgreich, beispielsweise Wall Street Memes Bedeutung von passivem Einkommen nimmt für viele Anleger zu Die Meme Kombat Arena steht bereit für virtuelle Schlachten Die beliebtesten Meme-Charaktere auf einer Plattform In Saison 1 kämpfen 11 Meme-Figuren um den Sieg Trading soll auf DEX stattfinden

Wie kann ich den Meme Kombat Coin kaufen?

Es sind zwei grundsätzliche Wege verfügbar, um mit wenigen Klicks den Meme Kombat Coin kaufen zu können. Zunächst ist es wichtig, ob Sie bereits über eine Krypto Wallet, empfehlenswert wären hier MetaMask und Trust Wallet verfügen, oder nicht.

Je nachdem, ob Sie bereits über eine Wallet oder Kryptowährungen verfügen, müssen Sie einen anderen Einstiegspunkt wählen. Die Prozesse sind aber nahezu identisch.

So kaufen Sie den Meme Kombat Coin

Zunächst wählen Sie den für Sie passenden Einstieg. Sie können Krypto-Wallets von Börsen oder Broker nutzen, wir empfehlen an dieser Stelle gerne eToro. Der Krypto-Broker gehört zu den beliebtesten Anbietern in Deutschland, wohl auch, weil alle Inhalte auf der Webseite in Deutsch verfügbar sind.

Die e-Money Wallet von eToro ist kostenlos zum Download verfügbar. Wenn Sie noch keine Wallet haben, aber lieber eine freie Lösung bevorzugen, dann könnten MetaMask oder Trust Wallet ideal sein.

Sie haben schon Kryptowährungen in einer Wallet? Wunderbar, dann müssen Sie jetzt nur noch dafür sorgen, dass Sie ausreichend ETH, USDT oder BNB in Ihrer Wallet haben. Denn mit diesen drei Kryptowährungen ist der Tausch in den $MK-Token innerhalb weniger Sekunden erledigt. Falls dem noch nicht so ist, laden Sie einfach per Kreditkarte das gewählte Wallet auf und tauschen es anschließend gegen ETH, USDT oder BNB.

Sobald Sie eine Wallet haben, verbinden Sie diese mit der Webseite von Meme Kombat. Diese Verbindung stellt sicher, dass ihre Token zugeordnet werden können. Sie nehmen außerdem direkt aus der Wallet am Krypto-Staking bei Meme Kombat teil, das wir später noch genauer erklären.

Sie haben nach dem Herstellen der Verbindung über die Homepage und die Funktion Wallet Connect zwei Möglichkeiten, wie Sie weiterverfahren:

Sie kaufen den nativen MK-Token und warten auf das Ende des Vorverkaufs. Anschließend erfolgt der Token Claim, bei dem Sie Ihre gekauften Token anfordern und diese in Ihre Wallet transferiert werden. Sie können aber auch nach dem Kauf die Token, entweder alle oder einen Teil davon, in dem Smart Contract des Protokolls sperren und so am frühen Staking teilnehmen. Dies bedeutet, Sie erhalten bereits ab diesem Zeitpunkt anteilige Staking-Rewards.

Selbstverständlich können Sie bei Wahl der ersten Lösung nach dem Token Claim immer noch entscheiden, ob Sie am Staking teilnehmen wollen. Der native Utility-Token MK ist die Basis des gesamten Ökosystems der Meme Kombat Plattform und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Sie erhalten auch Prämien und Gewinne aus den virtuellen Schlachten, vorausgesetzt natürlich Sie haben gewonnen, in neuen MK-Token.

Wie lautet die Meme Kombat Coin Prognose?

Unsere Kollegen aus der Analyseabteilung haben uns eine aktuelle Meme Kombat Coin Prognose erstellt und folgende Vorhersagen zur weiteren Preisentwicklung von Meme Kombat übermittelt:

Jahr Kursprognose Tendenz 2023 1,00 $ 2024 2,00 $ 2025 9,00 $ 2026 13,00 $ 2027 17,00 $ 2028 20,00 $ 2029 26,00 $ 2030 30,00 $

Die Experten sehen eine Vervielfachung des aktuellen Pre-Sales Preises für den Meme Kombat Coin vorher und so könnte dieser schon in wenigen Jahren bei 30 $ liegen. Wenn Sie in der aktuellen Phase in das Projekt investieren, warten also womöglich überdurchschnittlich hohe Renditen auf Sie. Erstellt wurde die Meme Kombat Coin Prognose mit den KI-Prognosemodellen von yPredict.

Fazit: Noch bevor die nächste Preiserhöhung im laufenden Pre-Sales von Meme Kombat ansteht, können Anleger den nativen Utility-Token $MK sehr günstig einkaufen und auf Wunsch direkt staken oder zu einem späteren Zeitpunkt im Smart Contract des Projektes sperren. Meme Kombat richtet sich vor allem an Anhänger von Internet-Memes und Liebhaber von Wetten, denn genau die platzieren Sie bei Meme Kombat auf den Ausgang der verschiedenen Schlachten, in denen die Meme-Charaktere gegeneinander antreten müssen.

