Davinci Jeremie: Von Bitcoin zu Meme Coins? Pepe Coins legen nach Beitrag zu

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Davinci Jeremie erlangte Bekanntheit, weil er auf seinem eigenen YouTube-Kanal bereits 2013 seine Zuschauer dazu aufrief bzw. nahezu anflehte, nur einen Dollar in Bitcoin zu investieren. Der Rest ist Geschichte. Das Video von Jeremie ist seitdem zigfach viral gegangen und der Bitcoin hat seinen Kurs mehr als verhundertfacht. Nun setzt Davinci Jeremie auf einen anderen Coin. Ob sich letztlich Coins wie PeiPei oder PEPU ähnlich durchsetzen können, ist jedoch fraglich.

Davinci Jeremie: Offizieller Markenbotschafter für PeiPei Meme Coin

In einem neuen Video, das er auf Instagram teilte, erklärte Davinci als Markenbotschafter für den Meme Coin PeiPei tätig zu sein. Er erklärte, dass er selbst davon überzeugt ist, dass der Coin demnächst durch die Decke gehen könnte. Den PeiPei Kurs konnte Davinci Jeremie damit sofort beeinflusen: Der Meme Coin notiert nun 20 Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung von rund 138 Millionen US-Dollar reichen für Platz 292 der wertvollsten Kryptowährungen. Von einem Erfolg wie der von Pepe (5 Milliarden Marktkapitalisierung) ist PeiPei also noch weit entfernt. Beeindruckend ist aber die bereits hohe Anzahl an Holdern für eine noch relativ junge Kryptowährung.

PeiPei setzt auf eine Abwandlung des Pepe Coins mit laut eigenen Aussagen “kulturellen Einflüssen”

Fakt ist, Coins mit einer geringen Marktkapitalisierung profitieren von solchen Kooperationen extrem. Und so wie nahezu alle Hunde-Coins mit Relevanz steigen, wenn Elon Musk über den Dogecoin twitter, profitieren auch andere PEPE-basierte Meme Coins von der Werbung der anderen. Denn sobald ein Pepe Coin steigt, spekulieren Anleger bereits auf den nächsten Coin, der vom Hype des größeren Meme Coins profitieren könnte.

Wird PEPU PeiPei und Pepe als nächster Meme Coin folgen?

Während PeiPei aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 140 Millionen US-Dollar erreicht hat, wird ein anderer Pepe-bezogener Meme Coin bei seinem Listing in wenigen Wochen noch etwas weniger wert sein: Pepe Unchained– Bei Pepe Unchained handelt es sich um einen Pepe Meme Coin mit eigener Layer-2-Technologie. Der originale Pepe Coin ist viele andere Meme Coins auf der Ethereum-Blockchain beheimatet. Das große Problem: Seit jeher ist Ethereum für exorbitant hohe Gebühren bekannt. Hier setzt Pepe Unchained an, denn die neue Layer-2-Blockchain kommt mit deutlich niedrigeren Gebühren daher.

Pepe Unchained könnte in Zukunft also ein ganzes Ökosystem aufbauen. Dann wäre auch der zum Protokoll gehörende PEPU-Token von großer Bedeutung. Dieser ist bereits im Presale erhältlich und überzeugt vor allem mit der aktuell hohen Staking-Rendite von über 600 Prozent pro Jahr. Was auf den ersten Blick stark inflationär klingt, hat jedoch einen Vorteil für frühe Investoren. Denn die Tokenomics sind klar definiert. Pepe Unchained hat eine begrenzte Anzahl von 8 Milliarden Token. 20 Prozent der Token sind im Presale verfügbar, weitere 30 Prozent sind für die Staking-Erträge reserviert und werden in den ersten 2 Jahren schrittweise an die Validatoren ausgezahlt. Je mehr Token eingesetzt werden, umso niedriger wird die Staking-Rendite. Entsprechend profitieren frühe Investoren durch die tägliche Berechnung der Rewards besonders vom Staking-Mechanismus. Aktuell sind 343 Millionen Token im Staking-Pool gesperrt.

