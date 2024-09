Der Countdown läuft! Base Dawgz könnte in wenigen Stunden wie eine Rakete abheben!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Da der Bitcoin ebenso wie die meisten großen Altcoins und sogar Meme-Coins derzeit seitwärts tendieren und einfach keine klare Richtung festlegen wollen, müssen sich Anleger mit großen Zielen derzeit nach anderen Coins umsehen. Doch seien wir ehrlich, viel findet sich derzeit nicht am Markt. Deshalb lohnt es sich, noch einen Schritt weiterzugehen.

Statt Coins, die bereits auf dem Markt sind, ins Auge zu fassen, sollten Anleger etwas über den Tellerrand hinausschauen. Damit sind Coins gemeint, die noch gar nicht gehandelt werden, deren Handelsstart und damit das Potenzial auf hohe Kursgewinne aber kurz bevorstehen. Das Risiko ist bei neuen Coins zwar deutlich höher, dafür auch das Gewinnpotenzial. Zumindest wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Auch davon gibt es derzeit nur wenige, aber ein Coin, auf den das zutrifft, ist Base Dawgz ($DAWGZ).

(Der Bitcoin tendiert immer noch seitwärts und gibt Anlegern keine Möglichkeit, Gewinne zu erzielen – Quelle: Tradingview.com)

Base Dawgz und seine riesige Community

Damit ein Meme-Coin echten Erfolg haben kann, benötigt er eine starke, treue und engagierte Community. Glücklicherweise konnte sich $DAWGZ genau so eine Community aufbauen. Mit fast 17.000 Followern auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wie X (ehemals Twitter) und Telegram besitzt der Coin eine gigantische Anhängerschaft. Diese investierte auch kräftig in die Entwicklung von $DAWGZ, weshalb der Coin im Laufe seines erfolgreichen ICOs eine Summe von über 3,2 Mio. US-Dollar erreicht hat.

(Schon während des ICOs erreichte $DAWGZ eine Summe von über 3,2 Mio. US-Dollar – Quelle: basedawgz.com)

Sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Community sind also groß für einen Coin, der gerade erst seinen Vorverkauf beendet hat. Dennoch sind beide klein genug, um noch ein unglaubliches Wachstumspotenzial aufzuweisen. Analysten erwarten einen Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen. Und der Grund dafür liegt in einer speziellen Funktion von Base Dawgz.

Erfahre jetzt mehr über die spezielle Funktion von Base Dawgz.

Die spezielle Funktion von Base Dawgz

Der größte Vorteil von Base Dawgz ist ein spezielles Feature. Nämlich die Tatsache, dass die Entwickler von Anfang an auf einen Multi Chain Launch setzen. Das sorgt dafür, dass $DAWGZ nicht nur auf einer Blockchain gehandelt werden kann, sondern auf mehreren verschiedenen. Das umfasst die Chains von Ethereum, Solana, Base, Avalanche und die Binance Smart Chain. Dadurch haben Anleger zahlreiche Vorteile hinsichtlich der Kosten oder der Sicherheit. Außerdem werden so möglichst viele Trader angesprochen, da der Kryptomarkt immer noch stark fragmentiert ist und viele Investoren nur auf einer Blockchain handeln.

Doch die Investoren von $DAWGZ profitieren noch mehr. Denn durch die breite Verfügbarkeit des Coins könnte er schon kurz nach dem Start ein enorm schnell ansteigendes Handelsvolumen verzeichnen. Und das könnte wiederum große zentrale Kryptobörsen ansprechen.

(Ein Listing bei den großen zentralen Börsen ist klar als Ziel in der Roadmap beschrieben – Quelle: basedawgz.com)

Sollte $DAWGZ in weiterer Folge ein Listing bei den großen zentralen Börsen gelingen, würde der Kurs höchstwahrscheinlich regelrecht explodieren, ebenso wie die Bekanntheit des Coins. Nur wenige Coins schaffen das, aber die Multichain-Funktion und das erwartete hohe Handelsvolumen von $DAWGZ könnten das möglich machen.

Base Dawgz hat also beste Chancen für eine Kursexplosion und sie könnte in wenigen Stunden beim Handelsstart starten. Anleger, die das auf keinen Fall verpassen wollen, sollten sich beeilen und noch einsteigen, bevor es zu spät ist.

Jetzt noch für kurze Zeit $DAWGZ im Presale kaufen.

