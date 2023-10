Der digitale Euro entlarvt: Was die EZB Ihnen über CBDCs nicht erzählt!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat kürzlich den Fortschritt des digitalen Euro-Projekts bestätigt, was in der Kryptowelt für viel Aufsehen gesorgt hat. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, sprach in einer Videobotschaft über die nächsten Schritte, die das Projekt nehmen wird. Aber ist alles so rosig, wie es scheint? Warum warnen dann Zentralbanker, Rechtsexperten und Politiker in den USA und planen sogar ein Anti-CBDC-Gesetz wegen der großen Gefahren? Dieser Blogartikel beleuchtet die Fortschritte und Gefahren des digitalen Euro. Erfahren Sie jetzt die Wahrheit, solange Sie noch können!

Fortschritte beim digitalen Euro

Christine Lagarde betonte, dass das Projekt des digitalen Euros gut voranschreitet und es sich in einer spannenden Transformationsphase befindet. Lagarde verwies darauf, dass der EZB-Rat die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro genehmigt hat.

Diese Phase soll im November beginnen und zwei Jahre dauern. Ihre Hauptziele umfassen die Finalisierung eines Regelwerks für den digitalen Euro, die Auswahl von Anbietern für die Entwicklung einer CBDC-Plattform (Central Bank Digital Currency) und die Durchführung zusätzlicher Tests.

Eines der Schlüsselelemente, welches Lagarde hervorhob, ist die Koexistenz von traditionellem Bargeld und digitaler Währung. Für die Verbraucher bedeutet dies eine Wahlmöglichkeit, die sowohl bequem als auch kostengünstig sein soll. „Bargeld bleibt bestehen. Sie haben alle Optionen; Bargeld und digitales Bargeld”, sagte Lagarde.

Allerdings ist es in der Politik eine gängige Praxis, dass man revolutionäre und für die Bevölkerung unliebsame Schritte langsam einführt, um somit keine Revolution oder eine Gefährdung der Vorhaben der Entscheidungsträger befürchten zu müssen. Dabei bringt man das Wasser im Kochtopf langsam zum Kochen, damit der Frosch nicht vor Schreck herausspringt, sondern bei lebendigem Leibe gekocht wird.

Obwohl das Projekt in die Vorbereitungsphase eingetreten ist, gibt es Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der Gesetzgebung. Kritiker haben die mangelnde Kommunikation der EZB über die Vorteile eines digitalen Euros bemängelt. Es gibt auch Gerüchte, dass Frankreich die Ripple-Technologie XRP für seine digitalen Währungsbestrebungen in Erwägung zieht.

Die EZB wird eine Entscheidung über die Ausgabe einer CBDC erst treffen, wenn die EU-Gesetzgebung abgeschlossen ist. Dabei hat die Zentralbank betont, dass der digitale Euro die höchsten Datenschutzstandards erfüllen und Offline-Transaktionen ermöglichen würde, was keine derzeit existierende digitale Zahlungsoption bieten soll.

Mit Hinblick auf Terrorismusfinanzierung, wie im Falle der Hamas ist dies sicherlich für die meisten Menschen auf der Welt wünschenswert, jedoch wurden uns auch schon die Menschenrechte zugesagt, welche jedoch während unter anderem Corona sträflich missachtet wurden.

Warum viele Zentralbanker, Politiker und Rechtsexperten ausdrücklich vor CBDCs warnen

Die Debatte um Zentralbank-Digitale Währungen (CBDCs) nimmt nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch in der Politik in den USA an Fahrt auf. Robert F. Kennedy Jr., ein Kandidat für die US-Präsidentschaft, geht sogar noch weiter. Er sieht in CBDCs „ultimative Mechanismen für soziale Überwachung und Kontrolle” sowie „Sklaverei“ und bezeichnet Bitcoin als „Freiheit”, die nicht von der Regierung beeinflusst wird.

In ähnlicher Weise haben die Rechtsexperten Epstein und Raskin ihre Besorgnis über den Vorstoß von CBDCs als Bedrohung für die finanzielle Privatsphäre, die Demokratie und die persönliche Freiheit zum Ausdruck gebracht.

Auch Ron DeSantis, ein weiterer Präsidentschaftskandidat, hat seine Befürchtungen geäußert, ebenso wie Warren Davidson, welcher sie als „finanzielle Äquivalenten des Todessterns“ bezeichnete. Aber auch Anastasia Tselykh nannte die CBDCs „digitale Gulags“, welche nicht wirklich einen Nutzen und Vorteile für die Bürger bringen.

Interessant ist, dass Michelle Bowman von der FED bislang keine überzeugenden Argumente für die Einführung einer US-CBDC gefunden hat. Sie merkt an, dass die oft zitierten Vorteile wie finanzielle Inklusion und die Lösung von Zahlungssystem-Reibungen nicht einzigartig für CBDCs sind. Ebenso warnt sie vor den Risiken einer voreiligen Implementierung.

Hinzu kommt, dass sowohl die russische, die US-amerikanische, die kanadische und die britische Bevölkerung mehr Sorgen als Hoffnungen bezüglich der CBDCs haben. Somit stellt sich die Frage, warum die Verantwortlichen die Gelder der Allgemeinheit für CBDCs aufwenden, an welchen die Bürger nur wenig bis gar kein Interesse haben und große Befürchtungen hegen.

Ersten Gefahren der digitalen Zentralbankwährungen offenbaren sich

Nicht ohne Grund arbeiten US-Politiker wie Rep. Tom Emmer an einem Anti-CBDC-Gesetz. Denn in Brasilien offenbart sich ein beunruhigendes Beispiel für die Macht, die digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) einer Zentralbank verleihen können.

Die brasilianische Zentralbank hätte durch den digitalen Real die Fähigkeit, individuelle Benutzerkonten zu sperren, Salden abzuändern und sogar Geldbewegungen ohne das Wissen oder die Zustimmung der Kontoinhaber zu initiieren. Im Extremfall könnte die Bank das digitale Vermögen einer Person komplett löschen.

Diese digitalen Währungen könnten noch weiter gehen und die Verwendung der CBDCs für spezifische Produkte oder Dienstleistungen beschränken. Im Kontext einer umweltbewussten, „grünen” Regierung und immer autoritärer werdenden Herrschaftsformen könnte dies den Kauf von Insekten anstatt von herkömmlichem Fleisch erzwingen.

Aber die Risiken hören hier nicht auf. Analog zu Entwicklungen in Ländern wie China könnten CBDCs als Werkzeug zur Unterdrückung politischer Opposition eingesetzt werden, was sie zu einer ernsthaften Bedrohung für demokratische Strukturen und die Meinungsfreiheit macht.

Dies wird besonders relevant, wenn man den Trend zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in Ländern berücksichtigt, die bisher als liberal und demokratisch galten, also an öffentlichen Debatten mit konträren Meinungen anstelle an Indoktrinationen und Bevormundungen interessiert sind.

Zudem wird in Deutschland bereits eine Art chinesischen Sozialpunktesystem geplant. Die potenziellen Gefahren von CBDCs für die Gesellschaft und die Demokratie sollten daher nicht unterschätzt werden.

Zwischen Utopie und Dystopie – Warum CBDCs Pandoras Box der Finanzwelt sein könnten

Von seinen Zentralbankern würde man sich mehr Transparenz, gesunde Skepsis und Ehrlichkeit wünschen. Die euphemistischen Aussagen von Laguard wirken eher wie Beruhigungspillen für die Bürger, während die liberaleren USA hingegen vor den fatalen Folgen und möglichen irreversiblen Katastrophen sowie geringem Nutzen warnen. Die Frage für die Eurozone sollte dabei sein, ob sie noch weitere Menschenexperimente von zum Teil selbst ernannten Eliten wirtschaftlich, emotional und gesundheitlich ertragen kann. Ebenfalls wäre es doch sehr wünschenswert, wenn bei solchen kritischen und gefährlichen Entscheidungen der Wille der Völker Europas über Volksabstimmungen in einer direkten Demokratie stärker berücksichtigt sowie deren Wünsche respektiert werden würden.

Zukunft des Krypto-Minings und der BTC-Dezentralisierung sorgt für Aufsehen

Vor noch nicht einmal einem Monat hat die neue Kryptowährung BTCMTX ihren Vorverkauf für ihr bahnbrechendes Stake-to-Mine-Projekt gestartet. Bei diesem handelt es sich um ein einzigartiges Cloud-Mining-Verfahren, welches dezentral auf einer Blockchain abgewickelt wird, um maximale Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.

Ebenso wurden die Smart Contracts von einem führenden Krypto-Sicherheitsspezialisten auf Schwachstellen überprüft. Dabei benötigen Kleinanleger nicht mehr hohe Investitionskosten, intransparente Verträge, technische Expertise, viel Zeit und mehr. Stattdessen können sie einfach über das Staken der Coins durch das Krypto-Mining ein passives Einkommen erwirtschaften. Ebenso sichert es das Bitcoin-Netzwerk ab und will für eine höhere Dezentralisierung sorgen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com und News.de.