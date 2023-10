DDA Crypto Market Intelligence - Oktober 2023

Deutsche Digital Assets

Auf einen Blick:

Kryptowerte schnitten im September besser ab als traditionelle Anlagen, da sich die straffere US- Geldpolitik auf alle Arten von Märkten negativ auswirkte.

Eine Reihe von Faktoren könnte schließlich zu einer Umkehr in der US-Geldpolitik führen, was für Kryptoanlagen sehr positiv wäre.

Der September war ein sehr starker Monat für Bitcoin On-Chain-Entwicklungen, da viele Netzwerkmetriken wie die Transaktionszahl oder die Hash-Rate neue Allzeithochs erreichten.

Hier geht es zur DDA Krypto-Marktübersicht für Oktober (in Englisch): Crypto Market Intelligence - Oktober 2023

Autoreninfo

André Dragosch, 10+ Jahre in deutscher Finanzbranche, Head of Research bei Deutsche Digital Assets (DDA) in Frankfurt, Fokus auf digitale Assets und Bitcoin Research.

Über Deutsche Digital Assets

Die Deutsche Digital Assets ist der vertrauenswürdige One-Stop-Shop für Anleger, die auf einfache und sichere Art und Weise in Krypto-Assets investieren wollen. Wir bieten eine Reihe von Krypto-Anlageprodukten und maßgeschneiderten Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Strategien reichen, sowie White-Labeling-Dienstleistungen für Vermögensverwalter. DDA beseitigt die technischen Hürden bei Krypto Investments, indem wir Anlegern klassische Anlageprodukte zu branchenführend niedrigen Kosten anbieten. Die Kombination aus modernster Technologie, innovativen Anlageprodukten und kompromissloser Professionalität macht DDA zum Vorreiter in der Verwaltung von Krypto Assets.

Haftungsausschluss

In keinem Fall können Sie die Deutsche Digital Assets GMBH, ihre Tochtergesellschaften oder eine mit ihr verbundene Partei für direkte oder indirekte Anlageverluste haftbar machen, die durch Informationen in diesem Bericht verursacht wurden. Dieser Bericht ist weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Deutsche Digital Assets GMBH ist in keiner Rechtsordnung als Anlageberater registriert. Sie erklären sich damit einverstanden, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die hier besprochenen Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten treffen.

Unsere Artikel und Berichte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Prognosen und Meinungen, die sich als wesentlich ungenau erweisen können und von Natur aus erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die außerhalb der Kontrolle der Deutsche Digital Assets GMBH liegen. Unsere Artikel und Berichte geben unsere Meinungen wieder, die wir auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Informationen, Recherchen vor Ort, Schlussfolgerungen und Ableitungen im Rahmen unseres Due-Diligence- und Analyseprozesses getroffen haben. Die Deutsche Digital Assets GMBH geht davon aus, dass alle hierin enthaltenen Informationen richtig und zuverlässig sind und aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für richtig und zuverlässig halten. Diese Informationen werden jedoch "wie besehen" und ohne jegliche Garantie präsentiert.

