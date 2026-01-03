DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.844 -1,3%Bitcoin57.404 -0,2%Euro1,1799 -0,1%Öl70,80 -0,2%Gold5.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- Dow stabil -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar behaupten kann Warum sich der Euro zum US-Dollar behaupten kann
Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro kaum bewegt

26.02.26 21:07 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum bewegt und weiter um die Marke von 1,18 US-Dollar gependelt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1797 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1814 (Mittwoch: 1,1784) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8464 (0,8486) Euro gekostet.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen werde.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./edh/jsl/he