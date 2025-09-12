Devisen: Euro legt nach EZB-Pressekonferenz zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Geldpolitische Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde haben den Kurs des Euro am Donnerstag gestützt. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,1734 US-Dollar. Am Mittag hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert.

Die Notenbank hatte ihre Zinsen erneut nicht angetastet. Laut Ökonomen sprechen zudem die Äußerungen von Lagarde gegen eine baldige Leitzinssenkung. "Mit dem Hinweis auf nun ausgeglichenere Wachstumsrisiken und ein Ende des Disinflationsprozesses in der Eurozone hat Lagarde heute ganz klar signalisiert, dass die Europäische Zentralbank mit dem derzeitigen Zinsniveau sehr zufrieden ist und bis auf Weiteres keinen Handlungsbedarf sieht", kommentierte Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management. "Der Markt hat die Nachricht verstanden und jetzt weitgehend alle weiteren Zinssenkungen ausgepreist."

Zudem ist der US-Dollar nach Konjunkturdaten unter Druck geraten. Negativ überrascht haben vor allem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche deutlich stärker als erwartet gestiegen sind. Zuletzt hatten schwache Arbeitsmarktdaten die Erwartung geschürt, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird.

Der Anstieg der US-Inflationsrate im August lag im Rahmen der Erwartung. Mit 2,9 Prozent liegt die Jahresrate allerdings deutlich über dem Inflationsziel der Fed von zwei Prozent. "Die Fed wird sich durch die Daten nicht von der nahezu sicheren Zinssenkung auf der Sitzung in der kommenden Woche abhalten lassen", kommentierte Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner. "Für die US-Notenbank steht jetzt der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Interesses."

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1685 (Mittwoch: 1,1707) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8557 (0,8541) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8647 (0,8650) britische Pfund, 172,88 (172,67) japanische Yen und 0,9346 (0,9338) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold stieg auf einen Rekordwert von 3.637 US-Dollar. Das waren drei Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis