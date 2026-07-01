DAX25.818 +0,2%Est506.398 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +2,4%Nas26.165 +1,3%Bitcoin55.648 +0,2%Euro1,1443 ±0,0%Öl72,02 +0,1%Gold4.159 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekordjagd knapp im Plus -- Wall Street grün -- Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Allianz, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Fokus: Euro kann Verluste zum Dollar ausgleichen Konjunkturdaten im Fokus: Euro kann Verluste zum Dollar ausgleichen
Neue Bestmarken: DAX schließt nach Rekordjagd wenig verändert - 26.000-Punkte-Marke im Visier Neue Bestmarken: DAX schließt nach Rekordjagd wenig verändert - 26.000-Punkte-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro macht Verluste wett

06.07.26 20:56 Uhr

NEW YORK(dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel Verluste aufgeholt. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte zuletzt mit 1,1443 US-Dollar ein Tageshoch. Im späten europäischen Handel hatte der Euro mit 1,1416 Dollar niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) Dollar festgesetzt.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,5 Punkte auf 54,0 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Damit signalisiert der Indikator aber weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich./bek/he