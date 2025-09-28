DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro weiter im Abwärtstrend nach robusten US-Daten

25.09.25 20:43 Uhr

Devisen: Euro weiter im Abwärtstrend nach robusten US-Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - Robuste US-Konjunkturdaten haben den Euro am Donnerstag sichtbar unter Druck gesetzt. Die Gemeinschaftswährung weitete im Tagesverlauf ihre Verluste aus und kostete im New Yorker Handel zuletzt noch 1,1653 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1739 (Mittwoch: 1,1756) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8518 (0,8506) Euro gekostet.

Vor gut einer Woche hatte der Euro mit 1,1919 Dollar den höchsten Stand seit Mitte 2021 erreicht. Seitdem geht es bergab - ein zwischenzeitlicher Erholungsversuch war gescheitert.

Am Donnerstag gaben überraschend gute US-Konjunkturdaten dem Dollar gegenüber dem Euro Auftrieb. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen entgegen dem erwarteten Anstieg deutlich zurück. Sie gelten als Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt. Dieser wird derzeit stark beäugt, da die monatlichen Arbeitsmarktberichte enttäuschend ausgefallen waren. Die US-Notenbank Fed hatte ihre jüngste Leitzinssenkung mit der enttäuschenden Arbeitsmarktentwicklung erklärt.

Zudem legten die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im August überraschend zu, und die US-Wirtschaft war im zweiten Quartal laut einer dritten Schätzung stärker gewachsen als in einer vorherigen Schätzung ermittelt. "Daher sollten die Konjunktursorgen mit den heutigen Zahlen tendenziell kleiner werden und die Zinssenkungsfantasie könnte gedämpft werden", schrieb Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Ins Bild passten auch gute Daten vom Immobilienmarkt: Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im vergangenen Monat weniger stark zurück als von Experten prognostiziert./jsl/gl/men