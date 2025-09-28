US-Daten belasten: Bitcoin verliert kräftig an Wert
25.09.25 20:32 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
87.613,8594 CHF -2.491,8502 CHF -2,77%
93.910,1673 EUR -2.623,0558 EUR -2,72%
82.087,2145 GBP -2.192,2253 GBP -2,60%
16.401.791,3318 JPY -464.294,9772 JPY -2,75%
109.451,5165 USD -3.926,5062 USD -3,46%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,83%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,78%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,63%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,61%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 3,59%
Der Bitcoin ist am Donnerstag kräftig abgesackt und hat den tiefsten Stand seit über drei Wochen erreicht.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel