DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.612 +0,2%Bitcoin73.845 -0,3%Euro1,1779 -0,1%Öl62,23 -0,4%Gold4.475 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
UBS-Investmentausblick 2026: AI und Technologie prägen die Märkte 2026 UBS-Investmentausblick 2026: AI und Technologie prägen die Märkte 2026
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar

24.12.25 16:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist nahezu stabil geblieben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8484 (0,8485) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/he