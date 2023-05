Dieses Web3-Projekt revolutioniert den Remote-Arbeitsmarkt - Steigt der Coin um das 12-fache?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Zahlreiche Unternehmen berichten vom Fachkräftemangel und Arbeitnehmer sind auch nicht mehr ganz so heiß darauf, 40 Stunden in der Woche in einem Angestelltenjob zu verbringen. Immer mehr entscheiden sich dafür, als Freelancer Projekte für mehrere verschiedene Unternehmen auf selbstständiger Basis umzusetzen und den Auftraggebern, die oft selbst kein gutes Personal mehr finden, kommt das sehr gelegen. Nun kommt eine Plattform auf den Markt, die Auftraggeber und Auftragnehmer zusammenführt und die Zusammenarbeit für beide Seiten deutlich erleichtert.

Jetzt $DLANCE zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Das Konzept der Freelancer ist nicht neu, erfreut sich aber in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Selbstständig zu seinen eigenen Bedingungen für mehrere verschiedene Unternehmen zu arbeiten, scheint immer mehr Menschen eine attraktivere Alternative zu sein, als der Vollzeit-Angestelltenjob in einem Unternehmen.

Allerdings geht der Alltag eines Freiberuflers natürlich auch mit einigen Hürden einher. Vermittlungsplattformen wie Fiver und Upwork gehen mit hohen Kosten einher und nehmen oft 20 – 30 % Vermittlungsprovision. Auch die Besitzrechte sind bei digitalen Arbeiten nicht immer für beide Seiten transparent geklärt, sodass es immer wieder zu Problemen in Bezug auf Urheberrecht und Nutzungslizenzen kommt, wenn nicht beide Seiten vorher genau definieren, was erwartet und geliefert wird. DeeLance räumt damit nun auf und könnte schon bald die revolutionärste Recruiting-Plattform auf dem Markt werden.

DeeLance setzt auf Web3 und punktet damit

DeeLance punktet mit seiner dezentralen Peer-to-Peer-Struktur, die es ermöglicht, den Service für beide Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) deutlich günstiger anzubieten als bisherige Plattformen. Mit gerade einmal 10 % Provision, die Freelancer abgeben und 2 % Gebühren, die Auftraggeber stellen, kommt DeeLance wesentlich günstiger als die Konkurrenz daher.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung $DLANCE im Presale kaufen.

Wer Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert, profitiert zudem von sofortiger Auszahlung, ohne Mindestbetrag, ohne Währungsverluste. Die Vorteile, die mit der Web3-Plattform gegenüber bisherigen Portalen einhergehen, könnten so schnell dafür sorgen, dass DeeLance zum Marktführer aufsteigt.

Auch die Möglichkeit, die digitalen Arbeiten als NFTs zu handeln, schafft zu jeder Zeit Klarheit darüber, wer wann im Besitz welcher Rechte ist. Smart Contracts regeln die Zahlung, sobald der Vertrag erfüllt wurde. Damit können Freelancer auch sicher sein, nicht umsonst zu arbeiten und entsprechend bezahlt zu werden, wenn sie wie vereinbart liefern.

Hier gibt es den $DLANCE-Token zum günstigen Vorverkaufspreis.

Starker Vorverkauf und hohes Gewinnpotenzial

DeeLance kommt mit seinem nativen $DLANCE-Token, der für zahlreiche Transaktionen auf der Web3-Plattform genutzt werden kann. Setzt sich die Plattform durch, dürfte auch der Wert des Tokens noch deutlich ansteigen. Aber auch schon vor dem Launch bringt $DLANCE im Presale hohes Gewinnpotenzial mit. Der Token wurde bereits für weit mehr als eine Million Dollar gekauft und ist aktuell noch zum Vorverkaufspreis von 0,033 USDT erhältlich.

In der nächsten Phase des Presales beträgt der Preis bereits 0,038 USDT und bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen wird der Preis schrittweise auf 0,057 USDT erhöht. Das bedeutet für alle, die die kurze Zeit in der aktuellen Vorverkaufsstufe noch nutzen, dass sie bis zum Listing an den Exchanges schon einen Buchgewinn von mehr als 70 % mitnehmen können, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Jetzt $DLANE im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.