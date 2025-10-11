DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.519 -0,9%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
11.10.25 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.673,2874 CHF -795,5361 CHF -0,88%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
96.519,2829 EUR -890,4573 EUR -0,91%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.003,0062 GBP -767,4991 GBP -0,91%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.958.798,8674 JPY -154.946,2215 JPY -0,91%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
112.165,0773 USD -1.024,8037 USD -0,91%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.057,7673 CHF -4,4466 CHF -0,15%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.291,2087 EUR -5,9433 EUR -0,18%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.864,4165 GBP -4,9191 GBP -0,17%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
578.277,6727 JPY -993,1270 JPY -0,17%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.824,7143 USD -6,5683 USD -0,17%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9832 CHF 0,0777 CHF 4,08%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1346 EUR 0,0829 EUR 4,04%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8578 GBP 0,0723 GBP 4,05%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
375,0623 JPY 14,5941 JPY 4,05%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4807 USD 0,0965 USD 4,05%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5340 CHF 0,0242 CHF 4,75%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5748 EUR 0,0259 EUR 4,72%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5003 GBP 0,0226 GBP 4,73%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
100,9954 JPY 4,5584 JPY 4,73%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6680 USD 0,0301 USD 4,73%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
78,6774 CHF 0,3926 CHF 0,50%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
84,6839 EUR 0,3930 EUR 0,47%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
73,7024 GBP 0,3485 GBP 0,48%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.879,2818 JPY 70,3580 JPY 0,48%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 112.090,84 US-Dollar und damit -0,97 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 113.189,88 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,4 Prozent auf 15,32 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 66,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,33 Prozent stärker bei 98,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 97,95 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 3.839,17 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 3.831,28 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,24 Prozent auf 534,33 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 517,56 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,97 Prozent auf 2,479 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,384 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 9,43 Prozent auf 41,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 37,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 2,92 Prozent auf 304,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 295,54 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 7,23 Prozent auf 4,701 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,384 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1469 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1485 US-Dollar.

Nach 0,6378 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um 5,40 Prozent auf 0,6723 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Stellar um 4,45 Prozent auf 0,3342 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3200 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com