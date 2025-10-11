Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 112.090,84 US-Dollar und damit -0,97 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 113.189,88 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,4 Prozent auf 15,32 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 66,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,33 Prozent stärker bei 98,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 97,95 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 3.839,17 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 3.831,28 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,24 Prozent auf 534,33 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 517,56 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,97 Prozent auf 2,479 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,384 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 9,43 Prozent auf 41,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 37,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 2,92 Prozent auf 304,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 295,54 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 7,23 Prozent auf 4,701 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,384 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1469 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1485 US-Dollar.

Nach 0,6378 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um 5,40 Prozent auf 0,6723 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Stellar um 4,45 Prozent auf 0,3342 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3200 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

