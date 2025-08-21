Dogecoin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Krypto-Anlage im Fokus

Vor Jahren in Dogecoin investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,003429 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 291.630,21 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 60.954,49 USD, da Dogecoin am 19.08.2025 0,2090 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 5.995,45 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,092473 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,4673 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net