So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

Heute im Fokus

Bitcoin-Kurs auf Hoch seit August - SEC genehmigt Optionen auf Spot-Bitcoin-ETF. HSBC verkauft Private-Banking-Sparte in Deutschland an BNP Paribas. Stabilus erweitert Vorstand. Chinas Notenbank senkt einen kurzfristigen Zinssatz. Varta-Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden. Aurubis nimmt neues Recyclingwerk in Betrieb. US-Reaktor wird für Microsoft-Rechenzentren wieder ans Netz gebracht.