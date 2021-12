Euro legt zu - Türkische Lira schießt nach Talfahrt hoch

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1292 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1285 (Freitag: 1,1330) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8871 (0,8826) Euro gekostet.

Die schnelle Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron lässt zunehmend Sorgen vor neuen wirtschaftlichen Beschränkungen aufkommen. In Europa wurden bereits wieder Einschränkungen eingeführt. Die USA könnten durch Omikron noch härter getroffen werden, da hier die Impfquote niedriger liegt als in vielen europäischen Ländern. Der Dollar wurde auch deshalb belastet, weil die US-Notenbank bei einer Verschärfung der Lage die Zinsen im nächsten Jahr weniger als erwartet anheben könnte. In der Eurozone wurde bisher noch gar keine Zinserhöhung prognostiziert.

Zudem droht eines der innenpolitischen Kernvorhaben von US-Präsident Joe Biden komplett zu scheitern. Der demokratische Senator Joe Manchin will einem billionenschweren Sozial- und Klimapaket nicht zustimmen. Es ist unklar, ob das Programm noch zu retten ist. Die Investmentbank Goldman Sachs reduzierte nach der Entscheidung Manchins die Wachstumsprognose für die USA für die kommenden Quartale.

Die türkische Lira setzte unterdessen mit abermals historischen Tiefstständen zu Dollar und Euro ihre dramatische Talfahrt zunächst fort, ehe sie am Abend nach oben schoss. Grund der neuen Kursentwicklung waren die von der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Währung einschließlich eines neuen Programms, das Ersparnisse vor hohen Schwankungen in der lokalen Währung schützen soll. Nachdem für einen US-Dollar im Tagesverlauf teils über 18 Lira fällig waren, kostete die US-amerikanische Währung am späten Abend weniger als 14 Lira.

Als Hauptproblem der Lira, die in diesem Jahr deutlich an Wert eingebüßt hat, gilt der rapide Glaubwürdigkeitsverlust der türkischen Notenbank. Die Zentralbank befindet sich seit Spätsommer ungeachtet einer hohen Inflation von zuletzt gut 21 Prozent auf striktem Zinssenkungskurs. Durch die Kursverluste der Lira wird die Teuerung noch weiter angefacht - ein Teufelskreis. Präsident Erdogan übt fortlaufend Druck auf die Notenbank aus, um die Zinsen weiter zu senken. Er hat bereits mehrfach Notenbankmitglieder entlassen, die sich seinem Kurs widersetzten.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Faraways / Shutterstock.com