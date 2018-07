Erstmals in der Geschichte: Ethereum-Transaktionsgebühren höher als bei Bitcoin

Eigentlich war Ethereum als vergleichsweise günstige Kryptoalternative zum Bitcoin bekannt geworden - auch was die Transaktionskosten angeht. Diesen Status hat die Kryptowährung nun vorerst verloren, denn erstmals in der Geschichte der Cyberdevise lagen die Gebühren für eine Ether-Transaktion über den Transaktionsgebühren für Bitcoin.

Als Grund für den starken Anstieg sehen die Experten jüngste Transaktions-Spams. Eine große Menge an Klein-Transaktionen haben den Mempool in die Höhe getrieben und somit zu einem Anstieg der Transaktionsgebühren geführt. Hinzu kommt das steigende Misstrauen der Anleger. Dies wurde in der Kursrallye am Dienstag noch einmal klar. Während der gesamte Kryptowährungsmarkt über 20 Milliarden US-Dollar zulegen konnte, erzielte Ethereum nur verhaltene Gewinne und musste zeitweise sogar abgeben.

Auch Ethereum-Gründer Vitalik Buterin meldete sich via Twitter zu Wort.

According to my estimates, the recent tx spam on the ETH network cost up to ~$15m USD (~= 5m green teas, ~75 lambos, ~25 Coinbase seed rounds, ~0.9% of Telegram ICO)



Free market principles prevent me from being too upset at someone using the ETH blockchain as they wish, but wow.