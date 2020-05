Wer steckt hinter der Kryptowährung EOS?

Bei EOS handelt es sich nicht nur um eine Kryptowährung, sondern auch um eine Plattform für Blockchain-basierte Anwendungen. Mit diesem Konzept möchte man den Vorreiter Ethereum herausfordern und dessen System übertrumpfen. Dieses Leitmotiv soll sich auch im Namen wiederfinden: In der griechischen Mythologie ist Eos die Göttin der Morgenröte. Laut der Website "Cryptolist" steht daher die Einführung von EOS für einen Neuanfang bzw. die Neu- und Weiterentwicklung von Ethereum. Mit dieser Idee konnte man sich auch schon erfolgreich gegen andere Kryptowährungen behaupten: Die Marktkapitalisierung von EOS beläuft sich aktuell auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 19.05.2020), womit sich EOS laut "CoinMarketCap" einen Platz unter den Top 10 der virtuellen Währungen sichern kann.

Die Entwickler von EOS

Hinter EOS steht das auf den Cayman-Inseln ansässige Unternehmen Block.one. Der Gründer der Gesellschaft ist der Softwareentwickler Dan Larimer. Der Spezialist für Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen war in der Vergangenheit schon maßgeblich an der Erschaffung der virtuellen Coins von BitShares und Steem beteiligt, wodurch er eine gute Reputation in der Branche erhalten hat. Viele Beobachter sehen EOS gerade wegen der großen Erfahrung von Larimer als sehr vielversprechend an.

Nach Angaben von "Cryptolist" handelt es sich bei der Entwicklung von Block.one genau genommen um eine Software namens EOS.IO. Diese beinhaltet sämtliche konzeptionellen Funktionen, sodass sie von den Entwicklern auch als Blockchain-Betriebssystem bezeichnet wird. Die bereitgestellte Plattform kann neben EOS auch als Grundlage für andere Kryptowährungen und Systeme dienen, indem diese in Form von Tokens auf der Blockchain implementiert werden.

Technologie und Neuerungen von EOS

Die Blockchain von EOS basiert auf dem Verfahren des "Delegated Proof of Stake". Es stellt eine Weiterentwicklung des "normalen" Proof of Stake Algorithmus dar. Bei dieser Vorgängerversion wird im Netzwerk ein Konsens über die Fortschreibung der Blockchain erzielt, indem die Vermögensanteile der Teilnehmer nach deren Wert gewichtet und anschließend der Gewichtung entsprechend ausgewählt werden. Durch diese Funktionsweise ist nur eine sehr geringe Rechenleistung notwendig, wodurch das Verfahren viel schneller und effizienter abläuft als beispielsweise die Methode Proof of Work. Jedoch geschieht bei der Erzeugung neuer Blöcke eine Bevorzugung von Knoten mit großem Anteilsbesitz. Dadurch besteht die Gefahr, dass langfristig eine Oligarchie im Netzwerk entsteht. Dieses Problem soll mit dem Delegated Proof of Stake gelöst werden. Bei der neuen Variante werden nämlich durch die Anteilhaber Blockchain Vertreter ausgewählt, die die nächsten Blöcke in der Kette generieren dürfen. Das Recht zur Fortschreibung wird somit durch eine Abstimmung praktisch an andere delegiert.

Diese Vorteile bietet EOS

EOS bringt im Wesentlichen drei bedeutende Vorteile mit sich. Hierzu zählt vor allem die Kostenfreiheit. Anders als bei Ethereum wird bei EOS pro Transaktion keine Gebühr fällig. Außerdem können schwerwiegende Systemfehler, wie beispielsweise Hackerangriffe, über ein "Supermajority-Konsens" durch Rollback-Aktionen behoben werden. Hierbei werden die Datenbestände eines vorherigen Zeitpunkts einfach wiederhergestellt und in einen intakten Zustand zurückgeführt. Zu guter Letzt weist EOS eine sehr hohe Skalierbarkeit auf. Die Plattform ermöglicht die Ausführung mehrerer Millionen Transaktionen pro Sekunde - eine Leistung, die von Ethereum nicht erbracht werden kann.

