Ethereum konsolidiert oberhalb von 1600 $: ETH statt BTC & aktualisierte Roadmap - ist das die „Road to 100.000 $“?

Ethereum notiert aktuell in einem soliden Kryptomarkt rund 1,5 % im Plus und hält sich dabei über 1600 $. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich ETH wenig volatil in einer engen Handelsspanne von 1606 bis 1663 $. Damit konnte sich oberhalb von 1600 $ zunehmend ein Support etablieren, der in den nächsten Tagen der weiteren Kursentwicklung Unterstützung geben könnte. Derweil präferieren immer mehr Krypto-Trader Ethereum gegenüber Bitcoin, zugleich gibt es Updates von der Roadmap bei Ethereum – denn „The Merge“ war lediglich der erste Schritt einer langen Reise.

Der Flippening-Index zeigt aktuell einen Wert von rund 48 % an. Dies bedeutet, dass Ethereums Marktkapitalisierung rund 48 % der Market Cap vom Bitcoin entspricht. Für einen Machtwechsel im digitalen Währungsmarkt müsste ETH die 100 % erreichen. Nachdem gestern bereits Krypto-Influencer Noah Smith @Noahpinion (270.000 Follower) Ethereum als die Zukunft des Kryptomarkts einordnete, folgte heute Crypto Rover @rovercrc (370.000 Follower) mit der Prognose, dass eines Tages das Flippening Realität wird.

I increasingly think that Ethereum is the future of crypto and that Bitcoin will be reduced to a weird cult backed by a few highly politicized and deeply creepy Twitter screamers. — Noah Smith (@Noahpinion) November 3, 2022

Ethereum Kurs über 1600 $: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Aktuell notiert ETH bei rund 1635 $. Damit konnte Ethereum bereits in der vorletzten Oktoberwoche die etablierte Seitwärtsrange verlassen und hat seitdem eine gesunde Aufwärtsbewegung etabliert. Hier fungiert aktuell ein Support bei rund 1470 $ als Unterstützung, während das nächste maßgebliche Resistance-Level bei rund 1760 $ verläuft. Kurzfristig dürfte jedoch der SMA 200 auf Tagesbasis die weitere Entwicklung bestimmen. Dieser befindet sich nur knapp oberhalb des Kurses bei 1658 $ und konnte beim ersten Test heute nicht überwunden werden.

Im 4-Stunden-Chart hat sich eine weitere Unterstützungszone leicht oberhalb der 1600 $ etabliert, die ETH sogar mit einer starken Aufwärtsbewegung zwischenzeitlich verlassen konnte. Zugleich deutet sich beim SMA 20 und 50 ein Golden Cross an, das ein weiteres Kaufsignal generieren könnte.

Charttechnisch scheint kurzfristig eine Fortsetzung der Erholung die wahrscheinlichste Option, obgleich eine weitere Bärenmarktrallye nicht ausgeschlossen werden kann. Mit einem neuen Monatshoch beträgt die Marktkapitalisierung von Ethereum aktuell wieder 200 Milliarden $.

Starkes Zukunftspotenzial für Ethereum: Roadmap zeigt ETH als langfristiges Investment

Zweifelsfrei lassen sich mit ETH kurzfristig Gewinne erzielen. Mit einem hohen Handelsvolumen ist dem Ethereum-Kurs Bewegung immanent. Nichtsdestotrotz dürfte Ethereum insbesondere für langfristige Investoren von Bedeutung sein, die mit ETH den Potenzialen rund um Decentralized Finance oder Non Fungible Token einen Namen verleihen.

Der Merge verlief technologisch erfolgreich, die Entwickler stellten ihre Kompetenz par excellence unter Beweis. Die Entwicklung geht unmittelbar weiter – die nächsten Ereignisse rund um The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge oder The Splurge sollen die Skalierbarkeit von Ethereum signifikant erhöhen sowie Zuverlässigkeit und Verifizierung verbessern.

Diese zwei ERC-20-Token befinden sich aktuell im Presale

Idealtypisch für die Beliebtheit von Ethereum und die beträchtliche Marktmacht im Krypto-Space sind auch neue Coins, die sich überwiegend für das ERC-20-Protokoll entscheiden. Mit der Ethereum-Blockchain profitieren diese von einer hohen Zugänglichkeit, enormen Sicherheit und starken Reputation. Wer auf eine überdurchschnittliche Rendite abzielt, die kurzfristig auch die ETH-Kursentwicklung übertreffen könnte, sollte einen Blick auf die ERC-20-Token D2T und IMPT werfen – denn beide Kryptowährungen sind aktuell im Presale noch vergünstigt erhältlich.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade ist eine Krypto-Trading-Plattform, die den aktiven Handel der Marktteilnehmer auf die nächste Stufe heben möchte, indem umfangreiche Informationen und Tools zur Verfügung gestellt werden. Aktuell können Anleger den nativen D2T Token, basierend auf dem ERC-20-Protokoll, im Presale kaufen. Die zweite Phase endete heute mit der nächsten Preisanhebung. Da Dash 2 Trade aus der Learn 2 Trade Community entwickelt wurde, profitiert die neue Kryptowährung von einer bestehenden Marke und guten Reputation. Mit über 40.000 Twitter-Followern in zwei Wochen Presale konnte man die Bekanntheit bereits signifikant steigern.

Jetzt zu Dash 2 Trade

IMPT.io (IMPT)

Folgerichtig hat sich die nachhaltige Kryptowährung nach dem Merge entschieden, den nativen IMPT Token auf dem ERC-20-Protokoll aufzubauen. Schließlich sollte ein umweltfreundlicher Token zuvorderst den eigenen Energieverbrauch berücksichtigen. Da das Ethereum-Netzwerk nach der Umstellung von PoW auf PoS über 99,9 % weniger Energie verbraucht, ist der grüne IMPT Coin nachhaltig konzipiert.

Zugleich möchten die Verantwortlichen in Zukunft eine nachhaltige Shopping-Plattform aufbauen, auf welcher die Kunden für den umweltfreundlichen Einkauf monetär entlohnt werden. Der ökologische Fußabdruck wird transparent zur Verfügung gestellt, mittels Token-Burning lässt sich dieser zugleich reduzieren. Der ERC-20-Token IMPT scheint in der Lage, vom ESG-Trend und steigendem Umweltbewusstsein zu profitieren – das Raising Capital von über 12 Millionen $ in nur einem Monat bekräftigt diese Einschätzung.

Jetzt zu IMPT.io