Ethereum Kurs Prognose: Bullrun in Richtung Allzeithoch geht weiter

Die Kryptowährungen steigen auch heute wieder und so nahm die Marktkapitalisierung um 1,46 % auf 2,37 Bil. USD zu. Auch Ethereum nimmt wieder an Fahrt auf und konnte heute um weitere 1,41 % steigen. Es hat sich einiges am Kryptomarkt getan und nun sprechen einige entscheidende Faktoren für eine Fortsetzung des Bullruns. Verpassen Sie sie nicht!

Ethereum ETFs dürften die Nachfrage steigern

Neben dem als dezentral genug angesehenem Bitcoin und dem laut Richterin Torres nicht als Wertpapier anerkannten Ripple könnte das ebenfalls von Gary Gensler zeitweise als dezentral genug erachtete Ethereum eine der wenigen Kryptowährungen sein, für die Spot-ETFs genehmigt werden.

Dies hätte zur Folge, dass neben den hohen Kapitalzuflüssen in Bitcoin sich für Ethereum ein ähnliches Bild ergeben könnte. Schließlich ist ETH noch im Bereich der dezentralen Anwendungen führend. Ebenso standen die USA laut Ansichten vieler jahrelang dem Wachstum des Web3-Sektors im Wege. Jedoch dürfte sich dieser Umstand nun durch die ETFs ändern.

Förderlich auf die Genehmigung dürfte sich auch der Einfluss von dem Finanzgiganten BlackRock auswirken, der neben Fidelity und Frank Templeton bereits Ethereum-ETFs beantragt hat. Zuletzt kam es jedoch zu einer Verzögerung und der Krypto-Anwalt Jake Chervinsky rechnet sogar damit, dass die SEC aufgrund von politischem Druck zu einer Absage bewegt werden könnte.

I am a lot less confident about ETH ETF approval this year than many of you are.



The SEC got a ton of political blowback for approving BTC ETFs, even though the court basically forced it to.



Now animal spirits are in control of the market, and an ETH ETF would only add to that.

Allerdings ist laut Bernstein eine Zulassung bis Ende 2024 realistisch, bis Mai bestünde jedoch nur eine Chance von 50 %. Der Analyst James Seyffart von Bloomberg rechnet hingegen wie bei Bitcoin mit einer simultanen Zulassung bis zum 23. Mai.

Sein Kollege Eric Balchunas hatte jedoch die Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr von 70 auf 60 % gesenkt und erwartet auch eine nicht so extreme Auswirkungen wie bei den Bitcoin-Spot-ETFs. Im Gegensatz dazu rechnet Nate Gerace, Präsident des ETF Store, damit, dass sie sogar einen größeren Effekt hätten als erwartet wird und es sich auch bei Bitcoin gezeigt hat.

Der nächste wichtige Termin für die Ethereum-Spot-ETFs ist der Antrag von VanEck, über den am 23. Mai entschieden wird. Darauf folgt am 24. Mai der von ARK 21 Shares, am 30. Mai Hashdex, am 18. Juni Grayscale, am 5. Juli Invesco, am 3. August Fidelity und am 7. August BlackRock.

Schützen Sie Ihre Krypto-Assets und Investments mit Scotty the AI

Immer mehr werden Opfer von raffinierteren Krypto-Diebstählen durch Hacker, da sich die künstlichen Intelligenzen exponentiell weiterentwickeln und nicht nur Gutes mit sich bringen. Um gegenüber diesen wachsenden Gefahren besser gewappnet zu sein, nutzt das Team von Scotty the AI selbst fortschrittlichste KI-Cybersicherheitslösungen. Dabei soll es sich als das Markenzeichen für Onlinesicherheit positionieren.

Besonders interessant wird Scotty the AI dadurch, dass es sich dem noch am Anfang befindlichen Wachstumsmarkt des Web3 widmet. Somit kann sich der Pionier leichter einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung gegenüber seinen Nachahmern aufbauen. Zudem gibt es weniger Konkurrenz, welche die Nutzer aufsuchen können.

Ein wichtiges KI-Tool stellt dabei der Scotty Swap dar. Denn dieser soll die sicherste Austauschmöglichkeit für Kryptowährungen bieten. Dabei werden schädliche Wallets wie von einer Firewall erkannt und abgewehrt. Möglich wird dies durch seine in Echtzeit wachsende Datenbank, die sich mithilfe von maschinellem Lernen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Hackern einen Schritt voraus zu sein.

Besonders interessant ist die Handelsfunktion für institutionelle Anleger und Wale, da sie am meisten sparen können. Dies könnte sie auch Scotty the AI als bevorzugte Swap-Methode wählen lassen sowie dem Ökosystem beachtliche Einnahmen einbringen.

Ein weiteres Kernelement stellt der Scotty Chat dar. Über ihn erhalten die Nutzer zu jeder Zeit eine individuelle KI-Onlinesicherheitsberatung in den verschiedensten Bereichen. Einerseits können die Anwender Smart Contracts untersuchen, Prophylaxe erhalten sowie persönliche Probleme wie mit dem besten Onlinesicherheitsteam beheben.

Der Vorverkauf von Scotty nimmt immer mehr an Fahrt auf und konnte schon mehr als 1,6 Mio. USD einwerben. Zudem werden nach weniger als 24.000 USD, erneut weit vor Ablauf des Countdowns, die nächste Vorverkaufsphase und Preiserhöhung eingeleitet. Darüber können Anleger bis zu 100 % Buchgewinne erzielen, die zu der Presale-Staking-Rendite von 91 % hinzukommen.

Ethereums Entwicklung in On-Chain-Daten, Upgrades und Technologie

Seit der Umstellung durch den Merge ist Ethereum deflationär und somit hat die Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins laut den Angaben von Ultra Sound Money sogar um 0,221 % reduziert. Dabei wurden seit dem Merge 1.004.000 ETH durch Burnings vernichtet und nur 738.000 emittiert.

Ebenfalls bemerkenswert ist die hohe Anzahl von gesperrter ETH in den Staking-Pools im Umfang von 26 % der Gesamtmenge. Zudem werden laut Bernstein die Investoren aufgrund der steigenden Transaktionsgebühren dazu bewegt, ihre Coins zu staken. Ebenso sind die Börsenstände auf einen historischen Tiefstand von 11 % gesunken.

Überdies entwickeln sich auch viele Layer-2-Lösungen auf Ethereum, welche die Blockchain noch weiter skalieren können und auf besondere Anwendungsbereiche wie beispielsweise im Falle von Immutable auf Gaming spezialisiert sind. Somit können Transaktionsgebühren reduziert und Geschwindigkeit erhöht sowie die Massenadaption weiter vorangetrieben werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets), die bis 2030 auf 10 Bil. USD und ein jährliches Wachstum von 88,43 % kommen sollen. In diesem Bereich erzielt Ethereum allein einen Marktanteil von 35,3 % und mit seinen Layer-2s sogar 53,4 %. Dies könnte enormen Summen in Ethereum fließen lassen.

JUST IN: Polygon and Ethereum host 50% of all RWA projects throughout all blockchains.



Source: 2023 RWA World Report (@RwaWorld) pic.twitter.com/CHiMl3cDpG — Today In Polygon (@TodayInPolygon) January 30, 2024

Ebenfalls wichtig in diesem Jahr ist das Dencun-Upgrade, welches bereits am 13. März eingeführt werden soll. Denn auf diese Weise werden die Gebühren für die Layer-2-Lösungen noch einmal um weitere 90 % gesenkt, sodass die Blockchain immer attraktiver für Unternehmen und Nutzer wird. Jedoch ist es in der Vergangenheit bei den letzten beiden Upgrades zu einem „buy the rumor and sell the news“ gekommen.

Laut Joe Lubin, dem Mitbegründer von Ethereum und Geschäftsführer von Consensys, dürfte der nächste Super-Zyklus von einer höheren Nachfrage nach Produkten angetrieben werden. Kryptos repräsentieren dabei die Ära des freien Geldes, das nicht von oben nach unten kontrolliert wird. Aufgrund von hoher Inflation und Schulden bewegt sich das System dem Ende zu und Alternativen wie dezentrale Bottom-Up-Wertsysteme könnten sie ersetzen. Dabei sind bis 2025 Preise jenseits von 10.000 und sogar 15.000 USD möglich.

