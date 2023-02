Ethereum Kurs Prognose: ETH mit kurzer Verschnaufpause - darum bleiben 5000 $ in 2023 möglich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zunehmend kommt Licht ins Dunkle des Bärenmarkts 2022/2023. Anleger fragen wieder vermehrt Kryptowährungen nach, insbesondere auch Ethereum. In den vergangenen Wochen gab es einige technische Lichtblicke bei ETH. Mit einer Konsolidierungsbewegung rund um 1700 $ startet Ethereum weitgehend unverändert in die neue Handelswoche. Nach rund 43 % Kursgewinnen in 2023 ist dies auch wenig verwunderlich – denn der überkaufte Zustand wurde nun korrigiert. Die Verschnaufpause könnte der Kursentwicklung guttun, möglicherweise setzt sich der Aufwärtstrend zeitnah fort. Zugleich könnte man auch für das gesamte Jahr 2023 wieder optimistischer werden. Denn 5000 $ in 2023 bleiben ambitioniert, aber dennoch möglich. Ethereum Kurs Prognose:

Neuer ESG-Coin mit Fokus auf E-Mobilität: Jetzt günstig kaufen

Ethereum Kurs konsolidiert: 13 % in einer Woche, zurück über 1700 $

Aktuell notiert der Ethereum Kurs bei rund 1710 $. Damit gab es in den vergangenen 24 Stunden ein Kursplus von rund 1 %. Die Kursgewinne auf Wochensicht summieren sich mittlerweile auf 13 %, sodass auch die vergangenen 30 Tage wieder eine positive Performance hervorbringen. Am letzten Handelstag wurde ETH zwischen 1654 und 1719 $ gehandelt. Im 4-Stunden-Chart sehen wir eine Konsolidierungsbewegung rund um 1700 $, die sich jedoch in den nächsten Tagen auflösen dürfte. In den vergangenen 24 Stunden zog das Handelsvolumen zum Start in die Woche wieder an. Hier gab es nach Daten von CoinMarketCap einen Zuwachs von 58 % auf 8,5 Milliarden $.

Nächstes Kursziel: 1800 $ – endet jetzt der Abwärtstrend?

Sollte sich der Ausbruch über das Resistance-Level bei 1700 $ als nachhaltig herausstellen, dürften die Ethereum-Bullen weiter die kurzfristige Entwicklung dominieren.

Noch in dieser Woche könnte dann ein Angriff auf 1800 $ anstehen, was gleichbedeutend mit einem Test des langfristigen Abwärtstrends ist. Sollten die Bullen auch diesen Widerstand überwinden, nehmen die Anzeichen zu, dass der Bärenmarkt ein Ende findet – ganz vergleichbar mit dem so wichtigen 200MA im Wochen-Chart beim Bitcoin.

Neues ATH in 2023: Nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich

Ein neues ATH und Ethereum Kurse rund um 5000 $ – davon träumen wohl viele Krypto-Enthusiasten. Doch trotz einem bullischeren Momentum in 2023 und deutlich über 40 % Kursplus in den ersten Wochen des Jahres sind wir von einer derartigen Euphorie noch weit entfernt. Makroökonomische Belastungsfaktoren wollen einfach nicht verschwinden, Krypto-Regulierung „by enforcement“ ist auch nicht das, was sich Krypto-Bullen erhofften.

Dennoch scheint es eben auch nicht unmöglich, dass der Ethereum Kurs schon im Jahr 2023 auf neue ATHs klettert. Fünf Bedingungen, die für eine stark bullische Entwicklung erfüllt sein sollten:

Ethereum Staking wird beliebter

Nach dem Shanghai-Upgrade werden noch mehr Anleger ihr ETH staken und damit die Staking-Ratio langsam dem Niveau anderer Layer-1 annähern. Dadurch sinkt das frei verfügbare Angebot, Spitzen in der Nachfrage wirken sich nun bullischer aus.

Deflation nimmt weiter zu

Ethereums Total Supply befindet sich auf einem Allzeittief nach dem Merge. Die Deflation könnte bei Gas-Fees oberhalb von 16Gwei weiterhin das Angebot verknappen.

Zinslockerungen in 2023

Viele Anleger preisen aktuell schon eine Lockerung der Geldpolitik ein. Doch die Notenbanker machen noch keine Anzeichen, dass man die Zinsen wieder senken will. Lässt die Inflation weiterhin nach, könnte jedoch der Pivot in der zweiten Jahreshälfte bevorstehen. Dies dürfte eine massive Kursrallye begünstigen.

Zyklische Bewegungen am Kryptomarkt bleiben intakt

Im letzten Bärenmarkt 2019 konnte sich der Ethereum Kurs nach einem massiven Crash im darauffolgenden Jahr vervierfachen. Wiederholt sich die Geschichte wäre das Kursziel von fast 5000 $ erreicht.

Krypto-Regulierung bringt Institutionelle in den Markt

Die US-Börsenaufsicht SEC treibt aktuell die Krypto-Regulierung voran. Kraken war das erste Opfer, schnell folgte der Stablecoin-Betreiber Paxos. Weitere Schritte scheinen geplant, auch ein umfassendes Staking-Verbot droht. Sollte die Regulierung doch irgendwann konstruktive und moderate Züge annehmen, könnte sich dies in einem dialogischen Austausch positiv für alle Beteiligten auswirken. Institutionelle Investoren präferieren schließlich einen regulierten Kryptomarkt.

Sollte man jetzt in Ethereum investieren?

Charttechnisch besteht die reale Hoffnung, dass der Ethereum Kurs in der laufenden Woche weiter haussiert. Mit einem Anstieg über 1700 $ zeigte sich zuletzt eine stark positive Tendenz, die nun einen Test der Widerstandszone rund um 1800 $ wahrscheinlich macht. Ethereum schickt sich an, endlich den langfristigen Abwärtstrend nach weit über einem Jahr zu brechen. Auch kleinere Gewinnmitnahmen könnten dem bullischen Setups nichts anhaben. Erst eine sich ausweitende Korrektur bis unter 1600 $ würde den bullischen Eindruck entkräften.

Langfristig bleibt Ethereum als zweitwertvollste Kryptowährung der Welt hervorragend positioniert, um im nächsten Bullenmarkt Anlegern attraktive Gewinne zu bescheren. Das fundamentale Potenzial, das dem führenden Netzwerk für Smart Contracts langfristig inne ist, kann kaum überschätzt werden.

Alternativ können Anleger auf der Suche nach einer kurzfristigen Outperformance auch Krypto-Presales mit Momentum analysieren. Beispielsweise konnten der Move-2-Earn-Coin Fight Out oder der grüne ESG-Coin C+Charge zuletzt eine steigende Nachfrage generieren.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.