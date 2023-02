Ethereum Kurs Prognose: On-Chain-Daten signalisieren breite Unterstützung für Ethereum trotz Bärenmarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Der breite digitale Währungsmarkt gibt heute rund 2 % ab. Bei der aktuellen Korrektur handelt es sich zunächst einmal um eine gänzlich normale Bewegung nach einem fulminanten Start in das Jahr 2023. Ursächlich für die Gewinnmitnahmen dürften nicht zuletzt die Quartalszahlen von Amazon, Alphabet und Apple am gestrigen Donnerstag gewesen sein. Denn die Korrelation zwischen Kryptos und Technologie-Aktien bleibt stark positiv. Dazu kamen heute noch robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zwar bleibt der Preisauftrieb bei den Löhnen moderat. Dennoch dürfte die hohe Anzahl der neu geschaffenen Jobstellen die Federal Reserve in der Auffassung bestärken, dass sich der Arbeitsmarkt nicht im Gleichgewicht befindet. Weitere Zinserhöhungen werden somit wahrscheinlicher – bearisch für Kryptowährungen wie Ethereum.

Ergo ist es kein Wunder, dass Ethereum aktuell rund 2 % sinkt. Das Handelsvolumen ging ebenfalls um rund 20 % zurück. Dennoch gibt es auch On-Chain-Daten, die eine bullische Ethereum Kurs Prognose begründen – denn die Anzahl der Non-Zero-Adressen erreicht ein neues ATH, was zukünftige Bull-Runs auf ein deutlich breiteres Fundament stellen wird.

Anzahl der Non-Zero-Adressen steigt deutlich an: Neues Rekordhoch

Eine zunehmend breite Unterstützung zeigt sich ergo durch diese On-Chain-Daten. Die Non-Zero-Adressen sind alle Adressen auf der Ethereum-Blockchain, die zumindest einen Kleinstanteil Ether halten. Mit 93,340,336 Adressen wurde ein neues All-Time-High erreicht, was auf eine massive Unterstützung für Ethereum hindeutet.

Demgegenüber verharrt die Anzahl der neuen Adressen im Ethereum-Netzwerk auf einem vergleichbar geringen Niveau auf Jahressicht. Das steigende Interesse an ETH stammt aktuell auch vermehrt aus dem Krypto-Sektor und stellt sich als Neu-Allokation von Kapital dar – beispielsweise weg von Stablecoins und hin zu Ethereum.

Langfristig sieht das Ethereum-Netzwerk dennoch überaus gesund aus. Die Entwicklung der täglich aktiven Adressen konsolidiert aktuell auf einem für Bärenmärkte hohen Niveau.

Deflation stärker als je zuvor: Ethereum-Supply auf Allzeittief nach dem Merge

In den letzten Tagen offenbart die Tokenomics im Ethereum-Netzwerk ein neues Allzeittief seit dem Merge im September 2022. Während die Anzahl der Ether im Umlauf zunächst noch anstieg, ging der Supply im Anschluss zurück. Mittlerweile ist der Ether-Supply um fast 8000 ETH post Merge gesunken. Hätte man das Konsensprotokoll Proof-of-Work beibehalten, wäre der Supply demgegenüber um rund 1,65 Millionen Ether angewachsen. Da bei PoS deutlich weniger Block Rewards ausbezahlt werden und der Burning-Mechanismus in Abhängigkeit von den Gas-Fees ETH verbrennt, handelt es sich um eine deflationäre Tokenomics in 2023.

Sollte sich die Entwicklung der Tokenomics langfristig nachhaltig als deflationär herausstellen, wird dies zukünftige Kurssprünge begünstigen. Denn die Supply-Kurve spiegelt dann ein geringeres Angebot wider, auf welches gleich bleibende bis steigende Nachfragen treffen.

Jetzt Ethereum kaufen?

Bis dato stellen sich die Gewinnmitnahmen als gänzlich normale Korrektur dar. Langfristige Investoren können weiterhin ETH akkumulieren. Der nächste Bull-Run könnte im Hinblick auf die deflationäre Tokenomics und die breite Unterstützung ein neues ATH bedingen. Kurzfristig sollte jedoch ob der hohen Korrelation mit dem Aktienmarkt der Blick auf die Makroökonomie folgen. Denn der explosive Kursanstieg in kurzer Zeit birgt die Gefahr, den Kursen aktuell hinterherzulaufen. Kurzfristige Korrekturen sind überaus gesund und könnten einen Neuanstieg noch lohnenswerter machen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.