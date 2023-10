Ethereum Kurs Progose: Kann die Marke von $1,820 durchbrochen werden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum befindet sich auf einem vielversprechenden Weg, um die entscheidende Marke von $1,820 zu überwinden. Derzeit handelt die Kryptowährung über $1,780 und hat dabei einen 100-Stunden-Simple Moving Average im Blick behalten. Ein aufschlussreicher Aufwärtskanal auf dem Stundenchart von ETH/USD zeigt eine bemerkenswerte Stärke und bietet Unterstützung bei rund $1,790.

Quelle: Tradingview

Ethereum-Preis rüstet sich für eine epische Rallye?

Es stellt sich die Frage was geschehen wird, wenn Ethereum diese Marke von $1,820 durchbricht. Ein erfolgreicher Ausbruch über diesen Widerstand könnte den Weg für weitere Kurssteigerungen bis hin zu $1,850 und darüber hinaus ebnen. Dieser Schritt könnte eine beeindruckende Rallye auslösen, die die Kryptowährung möglicherweise in Richtung $1,920 führt.

Dennoch sollten Anleger wachsam sein, da ein Scheitern beim Überwinden der $1,820-Marke auf eine erneute Abwärtsbewegung hinweisen könnte. In diesem Fall könnte Ethereum Unterstützungsniveaus bei $1,790 und $1,750 testen.





Der Ethereum-Preis zeigt beeindruckende Anzeichen einer bevorstehenden Rallye, obwohl er sich kürzlich innerhalb einer bestimmten Bandbreite unterhalb der wichtigen $1,850-Widerstandsmarke bewegt hat. Trotzdem hat Ethereum seine Stärke unter Beweis gestellt, indem es die $1,780-Marke erfolgreich überschritten hat und sich über dem 100-Stunden-Simple Moving Average hält. Auf dem Stundenchart von ETH/USD zeichnet sich ein deutlicher Aufwärtstrend ab, und ein bemerkenswerter Aufwärtskanal bietet Unterstützung bei etwa $1,790.

Die zentrale Frage, die Investoren beschäftigt, ist, ob Ethereum den entscheidenden Widerstand bei $1,820 durchbrechen kann. Ein erfolgreicher Ausbruch über diese Marke könnte den Weg für eine beeindruckende Rallye ebnen und den Preis in Richtung $1,850 und möglicherweise sogar darüber hinaus führen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt, da ein Scheitern bei der Überwindung dieses Widerstands auf eine erneute Abwärtsbewegung hinweisen könnte.

Droht Ethereum ein Absturz in die Tiefe?

Angesichts der aktuellen Lage auf dem Ethereum-Markt könnte ein möglicher Absturz eintreten, falls die Kryptowährung erneut nicht in der Lage ist, die entscheidende Widerstandsmarke von $1,820 zu durchbrechen. In einem solchen Szenario müssen Anleger die Schlüsselunterstützungsebenen im Auge behalten, da sich die Bären möglicherweise durchsetzen könnten. Unterstützungsniveaus bei $1,790 und $1,750 könnten im Falle eines Abwärtstrends von großer Bedeutung sein, da sie den Preisverfall begrenzen könnten.

$ETH / $BTC



Ethereum is oversold on the weekly chart vs. Bitcoin for only the 4th time in history. pic.twitter.com/PD0m6CXF0R — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 30, 2023

Wie tief Ethereum fallen könnte, ist von entscheidender Bedeutung, und sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Marktsentiment und die Handelsaktivität. Ein erheblicher Absturz könnte Ethereum auf das Niveau von $1,700 oder sogar darunter führen kann.

Der Börsen-Exodus: Wie das sinkende Ethereum-Angebot das Vertrauen der Anleger stärkt

Jüngste Entwicklungen auf dem Ethereum-Markt haben dazu geführt, dass immer mehr Investoren ihre ETH-Bestände von Kryptobörsen abziehen. Dieser Trend spiegelt eine klare Präferenz für das Halten von Ethereum wider, anstatt es auf den Börsen zu handeln. Als direkte Folge dieser Aktivitäten ist das Angebot von Ethereum auf diesen Plattformen spürbar gesunken. Doch was macht das für einen Unterschied? Nun, dieses sinkende Angebot geht einher mit einem erheblichen Anstieg des Ethereum-Preises, was auf die Auswirkungen einer reduzierten Versorgung auf den Marktwert hinweist. Investoren gewinnen zunehmend Vertrauen in die Kryptowährung, und dies könnte den anhaltenden Aufwärtstrend weiter befeuern.

Ethereums sozialer Hype – Ein Zeichen für Größeres?

Es ist unübersehbar, wie die soziale Dominanz von Ethereum in den letzten Tagen und Wochen erheblich angestiegen ist. Dies bedeutet, dass Ethereum in den sozialen Medien und in der Krypto-Community verstärkt diskutiert wird. Dieser Anstieg der sozialen Aktivität korreliert mit dem Preisanstieg von Ethereum. Allerdings ist zu beachten, dass Ethereum in diesem Bereich noch nicht sein früheres Hoch erreicht hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass noch Raum für weiteres Wachstum vorhanden ist, bevor möglicherweise eine Marktkorrektur eintritt. Die Beziehung zwischen dem Ethereum-Preis und seiner sozialen Dominanz zeigt, dass Phasen erhöhter sozialer Aktivität oft mit Preis-Höchstständen einhergehen. Die derzeitige gleichzeitige Steigerung in beiden Bereichen deutet auf ein gesteigertes Interesse am Markt hin.

Trotz der positiven Anzeichen gibt es auch warnende Indikatoren, auf die man achten sollte. Der 30-Tage MVRV für Ethereum, ein Maßstab zur Bewertung von Gewinnen und Verlusten von kurzfristigen Inhabern, hat einen Bereich erreicht, der historisch mit Markthöchstständen und möglichen Abwärtsbewegungen in Verbindung gebracht wird. Diese “Gefahrenzone” erfordert eine sorgfältige Überwachung, da sie in der Vergangenheit eine Umkehrung der Preisentwicklung signalisiert hat. Dies könnte bedeuten, dass trotz des gegenwärtigen Aufschwungs eine Marktkorrektur bevorsteht.

Die Krypto-Welt erlebt eine stetige Evolution, und inmitten dieses Wandels sind Prognosen für die Kursentwicklung von digitalen Währungen von größtem Interesse. Die Zeiten, in denen Bitcoin-Mining nur Großunternehmen vorbehalten war, sind vorbei.

Dezentrales Cloud-Mining

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren erheblich an Wert gewonnen, und viele Anleger wünschen sich, in das beliebte Bitcoin-Mining einzusteigen. Aber die hohen Hardwarekosten und die Bedenken hinsichtlich Betrug haben viele potenzielle Minenarbeiter abgeschreckt. Hier kommt Bitcoin-Minetrix ins Spiel. Diese Cloud-Mining-Plattform ermöglicht es jedem, problemlos Bitcoin (BTC) abzubauen, ohne teure Ausrüstung zu kaufen. Bitcoin-Minetrix hat in dieser Woche 2,8M$ im Pre-Sale erreicht.

Quelle: Bitcoin-Minetrix

Bitcoin-Minetrix bietet eine innovative Möglichkeit, Bitcoin zu minen, die auf dezentralisierter Technologie basiert. Erfahren Sie, wie diese Plattform die traditionellen Hürden des Cloud-Minings überwindet und die Kontrolle in die Hände der Benutzer legt.

Stake-To-Mine ist ein Schlüsselelement von Bitcoin-Minetrix und verspricht, das Bitcoin-Mining für jeden erschwinglich und zugänglich zu machen.