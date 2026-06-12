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Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?

15.06.26 03:38 Uhr
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Kaum ein Wettbewerb prägt die Kryptoindustrie derzeit stärker als jener zwischen Ethereum und Solana. Wer hat langfristig die Nase vorn?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch