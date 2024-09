Ethereum Prognose: Keine Altcoin-Saison ohne ETH?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Bitcoin in den letzten 24 Stunden um rund 4 Prozent steigt, kann Ethereum nur um rund 2,5 Prozent zulegen. So wertet Ethereum gegen Bitcoin weiter ab. Im Handelspaar erreichte ETH das nächste Verlaufstief und notiert auf dem niedrigsten Stand in den letzten drei Jahren. Doch was sagt die Ethereum-Performance über eine Altcoin-Saison aus? Dieser Aspekt dürfte Krypto-Fans nicht gefallen.

Krypto Prognose: Erst Ethereum, dann Altcoins!

Eine Altcoin-Saison bezeichnet eine Phase im Kryptomarkt, in der Altcoins – also alle Kryptowährungen außer Bitcoin – eine überdurchschnittliche Wertsteigerung im Vergleich zu Bitcoin erfahren. Während dieser Zeit fließt Kapital vermehrt von Bitcoin in kleinere Altcoins. Eine Altcoin-Saison tritt in der Regel auf, wenn Investoren das Potenzial in diesen alternativen Projekten sehen oder Bitcoin nach einer Rallye eine Konsolidierungsphase einlegt.

As long as $ETH does not show any strength vs $BTC don't expect other alts to pop.



We NEED $ETH to start outperforming for a great altcoins rally. Until that time, the majority of altcoins will keep on bleeding. — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) September 17, 2024

Experten warnen jedoch nun zunehmend, dass eine Altcoin-Rallye nicht ohne Stärke von Ethereum zu erwarten ist. Ethereum spielt eine zentrale Rolle im Altcoin-Markt, da es die zweitgrößte Kryptowährung ist und oft als führender Indikator dient. Solange Ethereum sich nicht besser entwickelt als Bitcoin, könnten die meisten Altcoins weiterhin an Wert verlieren und keine signifikante Erholung erfahren. Erst wenn Ethereum Stärke zeigt, kommt im Anschluss eine Altcoin-Saison, so historische Daten.

Der folgende Analyst verweist ferner darauf, dass in der zyklischen Entwicklung des Kryptomarkts Altcoins aktuell unterbewertet wirken. So zeigt er in seinem Beitrag auf X die bekannte Heatmap, die aktuell die klare Präferenz zugunsten von Bitcoin offenbart. Altcoins werden von Anlegern (noch) nicht bevorzugt.

Die Heatmap zur Altcoin- oder Bitcoin-Saison visualisiert die Marktperformance von Kryptowährungen. Diese zeigt, ob Altcoins oder Bitcoin in einem bestimmten Zeitraum dominieren. Wenn über 75 Prozent der Top-50-Altcoins besser abschneiden als Bitcoin, spricht man von einer Altcoin-Saison. Andernfalls dominiert Bitcoin – es ist Bitcoin-Saison.

Ethereum Alternative: Layer-2 Pepe Unchained setzt auf Meme-Coin-Hype

Pepe Unchained ist ein neues Projekt im Kryptobereich, das auf Layer-2-Technologie setzt und sich in einem hart umkämpften Markt behaupten möchte. Wenn es zur nächsten Altcoin-Saison kommt, könnte auch PEPU eine spannende Wahl sein.

Die Kombination aus Meme-Coins und Layer-2-Lösungen ist dabei der entscheidende Ansatz, um dieses Projekt im Jahr 2024 besonders erfolgreich zu machen. Die Beliebtheit von Meme-Coins ist ungebrochen. Diese zählen weiterhin zu den aufregendsten Bereichen des Kryptomarkts. Trotz des spekulativen Charakters und der hohen Volatilität suchen viele Investoren nach solchen Projekten, um von möglichen überdurchschnittlichen Gewinnen zu profitieren.

Gleichzeitig bleibt die Skalierbarkeit von Ethereum eine zentrale Herausforderung, die durch Layer-2-Lösungen adressiert wird. Pepe Unchained kombiniert diese beiden Trends, um ein zukunftsfähiges Angebot zu schaffen.

Die starke Nachfrage im Presale deutet bereits jetzt an, dass das Interesse an Pepe Unchained groß ist. Über 13,5 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Diese hohe Nachfrage ist ein wichtiges Zeichen, da sie Vertrauen schafft und das Projekt in den Fokus vieler Anleger rückt. Das kontinuierliche Kapitalwachstum, das wöchentlich aktuell über eine Million US-Dollar anzieht, zeigt das Momentum hinter Pepe Unchained.

Pepe Unchained hat jedoch nicht nur das Ziel, ein einfacher Meme-Coin zu sein. Das Projekt plant die Schaffung eines umfassenden Ökosystems, das speziell auf Meme-Coins zugeschnitten ist. Mit der Einführung einer dezentralen Börse (DEX) und einem Blockchain-Explorer soll das Projekt zu einer zentralen Plattform werden, die vielversprechende Meme-Coins beheimatet.

Wer sich für Pepe Unchained interessiert und PEPU kaufen möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen.

