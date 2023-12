Ethereum Prognose: So könnte ETH nun die Konkurrenz endgültig abhängen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum bereitet sich darauf vor, die Kryptowährungswelt zu erschüttern und seine Rivalen möglicherweise in den Schatten zu stellen. Mit bahnbrechenden technologischen Upgrades am Horizont und einer lebhaften Debatte unter Marktbeobachtern, flüstert die Krypto-Community über eine Vorhersage, die alles verändern könnte. Wird Ethereum in der Lage sein, seine Konkurrenten endgültig abzuhängen? Wie wird diese epische Saga zwischen Ethereum und Bitcoin enden, inmitten der ETH Prognosen von JPMorgan für das Jahr 2024? Lesen Sie zudem unsere Ethereum Prognose, um nicht wie JPMorgan wichtige Trends zu verpassen, welche die Zukunft bestimmen!

Ethereum ERC-3643 setzt neuen Standard für die Asset -Tokenisierung

Ethereum Community Approves #ERC3643 as the First #Tokenization Standard



We're proud to announce that the ERC3643 standard has achieved 'Final' status in its #Ethereum Improvement Proposal (#EIP).



Read more here: https://t.co/Z4XzijY6se#RWA pic.twitter.com/DhR3XmGrVU — ERC3643.org (@ERC3643Org) December 15, 2023

Die jüngsten Entwicklungen in der Ethereum-Community mit der Annahme des ERC-3643 Ethereum Improvement Proposal (EIP) als Standard für die Tokenisierung von Sicherheiten, RWAs, Zahlungssystemen und Treueprogrammen markieren einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der Blockchain und Kryptowährungen.

Dieses Ereignis hat signifikante Auswirkungen auf die Zukunft von Ethereum und könnte einen Wendepunkt für die Verwendung von Ethereum in verschiedenen Finanz- und Wirtschaftsbereichen darstellen.

Es geschieht durch ein Self-Sovereign-Identity-Framework, das anonyme, aber verifizierbare Anmeldeinformationen bietet. Der Standard baut auf ERC-20 auf und integriert zwei wesentliche Berechtigungsebenen, um Sicherheit und Compliance zu verbessern​​​​​​.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten, also die Umwandlung des Wertes eines physischen oder digitalen Vermögenswerts in einen digitalen Token auf einer Blockchain oder einem verteilten Ledger, könnte durch diese Entwicklung erheblich profitieren.

Our member Creatrust – a leading provider of corporate, investment funds, and family office services – illustrates the process of pre-issuance and issuance of #fund #tokenization with #ERC3643. #RWAhttps://t.co/XssgzhksGg pic.twitter.com/OJ8BRN4YjR — ERC3643.org (@ERC3643Org) October 31, 2023

Zu den Vorteilen gehören erhöhte Liquidität, schnellere Abwicklungen, mehr Transparenz und Zugänglichkeit zu verschiedenen Märkten. Anwendungsmöglichkeiten reichen von der fraktionierten Handelbarkeit von Immobilien und Kunst bis hin zu Finanzanlagen und geistigem Eigentum.

Die Marktpotenziale für die Asset-Tokenisierung sind enorm, mit Schätzungen, dass der Markt bis 2030 auf 10 Billionen USD anwachsen könnte, gegenüber dem aktuellen Wert von rund 300 Milliarden USD. Traditionelle Finanzinstitute und Krypto-natives Unternehmen erforschen diese Technologie gleichermaßen. Namhafte Unternehmen wie JPMorgan, Goldman Sachs und Société Générale beschäftigen sich bereits mit dieser Domäne​​​​​​.

Ethereum vs. Bitcoin: JPMorgans Prognose für 2024

JPMorgan-Analysten prognostizieren laut The Block, dass Ethereum (ETH) im Jahr 2024 eine bessere Performance als Bitcoin (BTC) erzielen könnte. Diese Einschätzung basiert auf verschiedenen Aspekten, die sowohl die technischen Upgrades von Ethereum als auch die aktuellen Marktbedingungen berücksichtigen.

Einer der Hauptgründe für die positive Prognose von Ethereum ist die Einführung von EIP-4844, auch bekannt als Protodanksharding. Dieses Upgrade, das für das erste Halbjahr 2024 erwartet wird, soll die Skalierbarkeit der Ethereum-Blockchain deutlich verbessern, wie durch eine Transaktionsgeschwindigkeit von 100.000 TPS und deutlich geringere Netzwerkgebühren.

gm, here with another update on the eth cancun/deneb upgrade:

– devnet #12 now hosts all EL/CL client combinations, incl. prysm

– devs say they are on track to launch a goerli shadow fork before the end of the year

– cont…https://t.co/3i4LpLDzRh — Christine Kim (@christine_dkim) December 15, 2023

Diese Verbesserungen könnten Ethereum einen erheblichen Vorteil im Vergleich zu Bitcoin verschaffen, vorwiegend da JPMorgans-Analysten betonen, dass die positiven Erwartungen für Bitcoin, wie die mögliche Genehmigung von Spot-ETFs und das Halbierungsereignis, bereits in den aktuellen Marktpreisen eingepreist sind​​​​.

Neben technischen Upgrades hebt JPMorgan auch die Vielseitigkeit von Ethereum hervor. Im Gegensatz zu Bitcoin, dass hauptsächlich als Wertspeicher und Investitionsvehikel dient, wird Ethereum für eine Vielzahl von Anwendungen innerhalb des Ökosystems der dezentralisierten Finanzen (DeFi) und des Marktes für nicht fungible Token (NFTs) genutzt. Diese Anwendungsvielfalt könnte Ethereum besonders in einem Umfeld steigender Zinssätze begünstigen​​.

JPMorgan bleibt jedoch in Bezug auf das gesamte Kryptomarktumfeld vorsichtig. Trotz der optimistischen Prognose für Ethereum und der Erwartung, dass der Kryptowinter bis 2024 enden könnte, betont JPMorgan die Notwendigkeit einer verstärkten Integration von DeFi in das traditionelle Finanzsystem sowie die Bedeutung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen​​​​.

Ethereum ETF-Anträge und Potenzial für Liquiditätszuflüsse

Es wurden mindestens sechs Anträge für Ethereum Futures ETFs eingereicht, von Volatility Shares, Bitwise, VanEck, Roundhill, ProShares und Grayscale. Diese ETFs würden in Ethereum-Futures-Kontrakte investieren, die an der von der CFTC regulierten Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt werden, anstatt direkt in das zugrunde liegende Asset zu investieren​​.

Ebenso hat BlackRock einen Antrag für einen Ethereum Spot ETF eingereicht, was aufgrund der Größe des Unternehmens und seines Einflusses in der Finanzwelt besonders bemerkenswert ist​​​​. Denn die Einreichung eines Spot Ether ETF-Antrags durch BlackRock könnte sich ähnlich wie die Einführung des Gold-ETFs auswirken. Dabei eröffnet sich der US-ETF-Markt im Umfang von 6,5 Billionen US-Dollar​​​​.

Mithilfe der Ethereum ETFs könnten sowohl von privaten als auch von institutionellen Investoren auf regulierte Weise in Ethereum investieren, ohne sich direkt mit Kryptowährungen und der zugrundeliegenden Technologie tiefer auseinandersetzen zu müssen. Ebenso könnte die Einführung von Ethereum-basierten ETFs die Akzeptanz und das Verständnis von Ethereum als Anlageklasse in traditionelleren Finanzkreisen fördern.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Genehmigung dieser ETFs noch nicht sicher ist und von der SEC noch bestätigt werden muss. Allerdings erwarten Bloomberg-Analysten, dass ein Bitcoin-ETF im nächsten Jahr mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit akzeptiert wird, was sich auch förderlich auf Ethereum auswirken dürfte.

Here was the most recent list I put out. You can see 12/6 as the next date. pic.twitter.com/uZ6fOmPwFV — James Seyffart (@JSeyff) December 5, 2023

Sollten Bitcoin-ETFs genehmigt werden, könnte dies Ethereum einen signifikanten Schub in Bezug auf Marktliquidität und Preis geben. Die Ankündigung und das zunehmende Interesse an Ethereum ETFs zeigen bereits Auswirkungen auf den Markt, was auf das Potenzial für zukünftiges Wachstum und breitere Akzeptanz hindeutet.

Ethereum Prognose

Aktuell liegt Ethereum auf Platz 2 der größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung von 823,9 Mio. US-Dollar. Im Unterschied zu den meisten anderen Kryptowährungen befinden sich bereits alle Coins im Umlauf, sodass aktuell keine Inflation befürchtet werden muss.

Jedoch gibt es, solange bis es noch nicht geändert wurde, eine unendliche Maximalversorgung, sodass theoretisch noch weitere ETH erzeugt werden könnten. Zudem sind die Tokenomics aktuell laut Coincodex mit -1,78 % leicht deflationär, da mehr Coins verbrannt als erzeugt werden.

In diesem Jahr konnte Ethereum aufgrund des Optimismus bezüglich den erwarteten Krypto-ETFs, der Klärung der Rechtsstreitigkeiten von Binance, FTX und Ripple, den absehbaren Zinssenkungen der US-Notenbank und der Zunahme des institutionellen Interesses wie von etwa dem BlackRock-CEO Larry Fink um 91 % steigen.

Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen aus den Top 100 hat Ethereum jedoch nur etwas besser als der Durchschnitt performt, wobei ETH 58 % in Hinsicht der Kursentwicklung übertreffen konnte. Auch die Nutzeraktivität ist im Gegensatz zu einigen anderen Coins stagniert.

Aktuell hat Ethereum nach Übersteigen des oberen Trendkanals eine Korrektur bis auf diesen hingelegt. Das äußert bullische Signal von Jerome Powell und den nun 3 erwarteten Zinssenkungen für das Jahr 2024 wurde von Williams von der New Yorker Fed vorerst entkräftet. Dennoch dürfte der Optimismus bezüglich der Zinssenkungen weiter zunehmen, wobei auch temporäre Korrekturen bis auf rund 2.000 US-Dollar und sogar 1.600 US-Dollar möglich sind.

Die geplanten Updates können künftig die Attraktivität von Ethereum gegenüber Solana und anderen Konkurrenten langfristig steigern. Allerdings entwickelt sich auch Bitcoin immer stärker im DeFi-Bereich, was Ethereum ebenfalls Marktanteile kosten könnte.

Jack Dorsey empfehlt dezentrale Krypto-Mining-Revolution

Bitcoin Minetrix stellt eine bahnbrechende Entwicklung in der Bitcoin-Mining-Industrie dar, die sich auf die Dezentralisierung und Demokratisierung des Krypto-Minings und von Bitcoin konzentriert. Im Einklang mit den Empfehlungen von Branchenexperten wie Jack Dorsey, zielt Bitcoin Minetrix darauf ab, die Macht des Minings und von Bitcoin in die Hände der Massen zu legen.

Dies wird durch ihre einzigartige Stake-to-Mine-Methode erreicht, die es jedem ermöglicht, Bitcoin effizient und nachhaltig zu schürfen, ohne in kostspielige Hardware, technisches Know-how, Stellplatz und mehr investieren zu müssen​​​​​​.

Die Tokenisierung des Minings, eine Kernkomponente von Bitcoin Minetrix, repräsentiert einen Paradigmenwechsel im Zugang zum Bitcoin-Mining. Durch das innovative Stake-to-Mine-System können Anleger ihre $BTCMTX-Token staken, um Mining-Credits zu erhalten. Mit diesen Credits können dann flexibel Bitcoin-Cloud-Mining-Kapazitäten erworben werden. Diese Methode bietet eine transparente, dezentrale und energieeffiziente Alternative zum traditionellen Mining.

Bitcoin Minetrix präsentiert sich als besonders attraktive Investitionsoption, insbesondere aufgrund seiner niedrigen Marktkapitalisierung, des typischen Hebeleffekts von Mining-Projekten, der Einzigartigkeit des Projekts, der Sicherheit von Bitcoin, der hohen Staking-Renditen von aktuell 112 % pro Jahr und den Buchgewinnen durch die schrittweise Preiserhöhung im Presale.

