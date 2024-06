eTukTuk: Wann wird das neue Play-to-Earn-Game gelauncht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Jahren hat sich am Kryptomarkt ein starker Trend abgezeichnet, welcher Play-to-Earn lautet. Spiele, die nach dem Play-to-Earn-Konzept aufgebaut sind, gehören mittlerweile zu den beliebtesten am Markt und ziehen eine Vielzahl von Spielern über diverse Generationen hinweg an. Auf diesen Trend baut auch eTukTuk auf und steht kurz vor dem Launch eines wahrhaftig “verrückten” Play-to-Earn-Games. Doch wann ist der Launch geplant und was können künftige Spieler erwarten?

Was verbirgt sich hinter eTukTuk?

Hinter eTukTuk verbirgt sich ein Team, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Play-to-Earn-Game vollkommen neu zu konzipieren und zugleich das Bewusstsein vieler Menschen zu schärfen. Im Vordergrund des Spiels steht, wie bereits am Titel des Projektes direkt zu erkennen, ein TukTuk, welches nicht mit einem klassischen Verbrennungsmotor ausgestattet ist, sondern mit einem E-Antrieb. Mit dieser Tatsache spielt eTukTuk auf die Nachhaltigkeit im Mobilitätssektor an und schärft das Bewusstsein der Spieler.

Das Spiel selbst besteht aus einem verrückten eTukTuk-Taxi, das auf den Straßen von Sri Lanka unterwegs ist. Wer Sri Lanka kennt, der weiß, dass TukTuks aus dem Straßenbild des kleinen Landes kaum wegzudenken sind und von der überwiegenden Anzahl der Bevölkerung als Fortbewegungsmittel Nummer eins genutzt werden. Darüber hinaus zeichnet sich das Land durch überwältigende Landschaften und sehr enge Straßen aus. Für ein eTuk Tuk-Taxi, welches schnell zu seinem Ziel kommen will, kann genau diese Tatsache schnell zu einem großen Hindernis und Abenteuer zugleich werden. Für das Play-to-Earn-Game hätte die Auswahl der Kulisse kaum besser sein können. Doch das ist noch lange nicht alles, was sich hinter eTukTuk verbirgt.

Die Gründe, weshalb Play-to-Earn-Games derart beliebt sind

Wer nach den Gründen für die allgemein hohe Popularität von Play-to-Earn-Games sucht, wird bei der Tatsache fündig, dass mit derartigen Spielen Geld verdient werden kann. Mit einem steigenden Fortschritt im Spiel wird an die Spieler eine Belohnung in Form von $TUK-Tokens ausgeschüttet. Die Tokens können im Anschluss für mehrere Zwecke genutzt werden. Eine Möglichkeit ist der Umtausch an den Kryptobörsen, um die erhaltenen Belohnungen zum Beispiel für Käufe des täglichen Bedarfs einsetzen zu können. Eine viel verbreitete Variante ist es jedoch, die verdienten Tokens in das jeweilige Spiel zu reinvestieren.

Im Falle von eTukTuk kann mithilfe der $TUK-Tokens das eigene eTukTuk geupgradet werden. Es können beispielsweise diverse Upgrades in der Leistungsfähigkeit durchgeführt werden, ebenso aber auch optische Veränderungen. Damit lässt sich das Spielerlebnis noch individueller gestalten, sowie der Erfolg im Spiel gesteigert werden. Die dritte Form ist das Staking-Programm, in welches die verdienten Tokens eingebracht werden können. Die derzeitige Rendite liegt im Jahr bei 81 Prozent. Im Vergleich dazu pendelt die Rendite im Staking von Ethereum und weiteren Altcoins meist um rund 6 bis 8 Prozent.

Dabei gilt es zu ergänzen, dass keineswegs erst auf die Belohnungen im Spiel gewartet werden muss. Die neu erworbenen Tokens im Presale können unmittelbar ins Staking eingebracht werden. Die Grundlage dafür liefert die Blockchain von BNB, womit der Coin ein sogenannter BNP 20 Token ist. Das bringt gleich mehrere Vorteile mit sich, unter anderem ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit durch den Proof-of-Stake Konsensmechanismus. Darüber hinaus zeichnet sich die Blockchain von BNB durch eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit sowie geringe Transaktionskosten aus, die zunehmend optimiert werden. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die Roadmap von eTukTuk.

Die Roadmap von eTukTuk im Detail

Die Roadmap von eTukTuk besteht aus insgesamt vier Stufen, von denen die erste bereits vollständig abgeschlossen wurde. Die ersten Meilensteine waren in diesem Zusammenhang der Launch der Website, der Start des Vorverkaufs sowie der Beginn der wichtigen Kampagnen in den sozialen Netzwerken. Besonders die sozialen Netzwerke sorgen dafür, dass eTukTuk eine Vielzahl von Menschen erreicht, unabhängig davon, ob sie gezielt nach Investments im Kryptobereich suchen oder nicht. Daran schließt sich unmittelbar das organische Wachstum an, von dem eTukTuk zunehmend profitiert.

Sobald der Presale abgeschlossen ist, in den mittlerweile mehr als 3,5 Millionen US-Dollar geflossen sind, folgt unmittelbar die Listung an verschiedenen Kryptobörsen. Gleichzeitig stellt die Börsenlistung den Übergang zur dritten Projektphase dar. In der dritten Projektphase steht das besagte Play-to-Earn-Game im Mittelpunkt. Im ersten Schritt soll eine Betaversion des Spiels an die eTukTuk-Investoren ausgegeben werden, in der einige Funktionen nochmals optimiert werden sollen. Sobald die Betaphase abgeschlossen ist, folgt die Markteinführung, was zugleich die finale Projektphase darstellt. Nachgelagert sind regelmäßige Updates geplant, die stets für einen reibungslosen Spielgenuss und technische Fortschrittlichkeit sorgen.

Eine Vielzahl wird sich an diesem Punkt sicherlich die Frage stellen, ob es sich lohnen könnte, den $TUK-Token ins eigene Portfolio aufzunehmen. Nach Ansicht von mehreren Influencern, YouTubern und Krypto-Experten stellt eTukTuk eine interessante Alternative zu den klassischen Kryptowährungen dar, die gemäß dem bisherigen Interesse am Presale in der Zielgruppe ankommt. Derzeit liegt der Preis noch bei 0,034 US-Dollar, wird allerdings bereits in rund vier Tagen einen weiteren Preisanstieg erfahren. Das ist jedoch nicht der letzte Preisanstieg. Bis zum Ende des Presales steigt der Preis für einen Token in regelmäßigen Abständen an.

Darüber hinaus gestaltet sich ein Kauf der $TUK-Tokens als einfach, denn über die Projektwebsite kann dieser in nur wenigen Schritten abgewickelt werden. Sobald die Website geöffnet ist, ist es notwendig, ein kompatibles Wallet zu verbinden. Dazu stehen mehrere zur freien Auswahl, die allesamt auf der Projektwebsite zu finden sind. Im Anschluss können die Tokens mittels BNB-Coins, Tether oder Kreditkarte erworben werden. Der Anspruch auf die Tokens erfolgt im Zuge des Börsenlistings.

