Geheimtipp für Krypto-Gamer: Das darfst du nicht verpassen

Beim Gaming in der Freizeit nicht nur Spaß zu haben, sondern zusätzlich auch noch Geld verdienen, klingt auch im Jahr 2024 für die meisten Menschen noch surreal. Dabei existieren bereits seit Jahren Online-Spiele, welche einen Nebenverdienst durch Gaming ermöglichen. Seitdem Spieleentwickler die Blockchain für sich entdeckt haben, werden immer wieder neue und spannende Krypto-Games entwickelt, welche die Spieler durch ein Play-to-Earn (P2E) Modell belohnen.

Wie man mit Krypto-Gaming Geld verdienen kann

Mit Krypto-Gaming kannst du auf verschiedene Weise Geld verdienen. Im Fokus eines jeden Games steht das Play-to-Earn-Modell, bei dem du Kryptowährungen oder NFTs verdienen kannst. Dafür musst du in der Regel innerhalb des Spiels bestimmte Aufgaben erledigen, Level abschließen, an Wettbewerben teilnehmen oder sonstige Gegner bezwingen. Die gewonnenen Kryptowährungen oder NFTs können anschließend ganz einfach an Krypto-Börsen oder sonstigen Marktplätzen zu echtem Geld gemacht werden.

Eine weitere Option, mit Krypto-Gaming Geld zu verdienen, ist der Handel mit NFTs, die in vielen Krypto-Spielen verwendet werden. Gegenstände, wie Ausrüstungen, Charaktere oder Grundstücke in Blockchain-Games werden als NFT auf der Blockchain dargestellt. Diese können oft durch spielerisches Können oder auch einfach durch kluges Trading an Wert gewinnen. Vielen Krypto-Games hat es in der Vergangenheit an intelligenten Spielmechanismen gefehlt, weshalb es durchaus häufiger Krypto-Games gab, welche nicht den großen Durchbruch geschafft haben.

Nun haben Investoren ein neues Krypto-Game für sich entdeckt, welches im Wild-Western-Style ein sehr ansprechendes Gameplay bietet. Shiba Shootout nennt sich das Spiel, welches bereits auf Google Play und im App-Store verfügbar ist. Wie der Name vermuten lässt, haben sich die Spieleentwickler an dem erfolgreichen Shiba Inu Memecoin bedient, in Bezug auf die Charaktere des Spiels.

Privatinvestoren steigen aktuell früh in Shiba Shootout ein

Was sich bei Shiba Shootout von den großen Gaming-Projekten unterscheidet, ist die Tatsache, dass auch Privatinvestoren frühzeitig in Shiba Shootout investieren können, um am Erfolg des Games teilzuhaben. Investoren haben die Möglichkeit, über den Shiba Shootout Presale frühzeitig in den SHIBASHOOT Token zu investieren. Aktuell liegt der Preis für einen Token bei nur 0,0199 USD. Laut vielen Experten handelt es sich hierbei somit um eine gute Gelegenheit, um als einer der Ersten in den neuen Meme-Gaming-Token zu investieren.

Das Spiel verfolgt einen Ansatz, der sich auf Schießereien und Duelle im Wilden Westen konzentriert. Spieler treten gegeneinander in virtuellen Gunfights an, bei denen Geschicklichkeit und Taktik entscheidend sind. Im Spiel können Spieler SHIBASHOOT Token verdienen, indem sie an diesen Schießereien teilnehmen und erfolgreich sind. Außerdem gibt es viele weitere Möglichkeiten, im Spiel Geld zu verdienen, wie z.B. durch das Staking der verdienten Token oder die Teilnahme an der “Lucky Lasso Lottery”.

Das Spiel ist sowohl auf Android als auch auf iOS verfügbar, sodass laut Experten der großen Adoption von Shiba Shootout nichts mehr im Weg steht. Neben der hohen Verfügbarkeit auf verschiedenen Endgeräten, spricht auch die Thematik des Spiels eine besonders große Zielgruppe an. So kombiniert das Spiel das Wild-West-Thema mit modernen Krypto-Features wie Play-to-Earn.

