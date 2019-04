Eliteuniversität Harvard wird zum Krypto-Investor

Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, hat sich die Bildungsanstalt, gemeinsam mit den beiden anderen Investoren Lux Capital und Foundation Capital, an dem Blockchain-Unternehmen Blockstack beteiligt und dafür 11,5 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt.

Geld gegen Token

Wie der Mitgründer des Krypto-Venture-Fonds Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, auf Twitter bekannt gab, habe die Harvard-Stiftung allein 5 bis 10 Millionen US-Dollar in den Token-Verkauf investiert:

BREAKING: Harvard’s endowment invested $5M - $10M directly into Blockstack’s token sale.



This means that one of the leading university endowments is comfortable holding tokens directly.



THE VIRUS IS SPREADING 🔥 - Pomp 🌪 (@APompliano) 11. April 2019

Für ihre Beteiligung haben die Investoren zusammen 98,5 Millionen Blockstack-Tocken erhalten. Für Pompliano ein deutliches Zeichen für die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen, denn die Universität fühle "sich wohl damit, Token direkt zu halten".

Der Harvard College Endowment Fund ist mit Einlagen von 39,2 Milliarden US-Dollar der größte College Endowment Fund der Welt.

Operative Mitwirkung

Doch Harvard tritt in diesem Zusammenhang nicht nur als Geldgeber auf: Wie aus einem Statement an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, ist ein Vertreter der Führungsebene von Harvard in das Advisory Board des Blockchain-Softwareanbieters Blockstack aufgestiegen. Auch Vertreter von Lux Capital und Foundation Capital sind zu Boardmitgliedern ernannt worden.

Blockstack wartet auf A+ von der SEC

Das Kryptounternehmen hat bei der SEC einen Antrag gestellt, im Laufe dieses Jahres einen Verkauf von Token im Wert von 50 Millionen US-Dollar vornehmen zu können. Bei einer Zulassung würde Blockstack als erstes Unternehmen der Blockchain-Branche das Regulierungssystem A+ der SEC anwenden. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die US-amerikanische Börsenaufsicht will mit dieser Einstufung ICO-Marken den Status "Wertpapiere" verleihen.

Dem Antrag zufolge will Blockstack die Token für jeweils 0,30 US-Dollar anbieten. Vierzig Millionen Token sollen den Entwicklern vorbehalten sein, die Qualitätsanwendungen auf der Plattform erstellen.

Auch Yale ist investiert

Nicht nur Harvard hat das Kryptosegment als Investitionsfeld erkannt. Auch die Yale-Universität hat im Herbst des vergangenen Jahres in das Segment investiert und dem Krypto-Fonds Paradigm, der von einem Coinbase-Mitbegründer aufgelegt wurde, geholfen, insgesamt 400 Millionen Dollar einzusammeln.



Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: Stanislav Duben / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com