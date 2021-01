Dogecoin Kursexplosion von über 1000% an einem Tag: Was steckt dahinter?

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Dogecoin stürmte seit gestern mit einem Plus von in der Spitze 1000% in die Top20 der Kryptowährungen. Kurzfristig erreichte er sogar schon Platz 7 der Coins nach Marktkapitalisierung und konnte sogar seinen Ursprung Litecoin überholen. Der selbsternannte Spaßcoin hat schon öfter mit kurzen und heftigen Kursbewegungen Aufsehen erregt. So sorgte im Sommer eine Tik-Tok-Challenge für eine schnelle Rally. Der Kurs verdoppelte sich in drei Tagen und fiel dann wieder zurück. Zum Jahreswechsel hatte sich der Preis in zwei Tagen verdreifacht, u.a. wegen eines Tweets von Elon Musk. Heute hatten die Doge-Fans wieder ihren Spaß, der Coin stieg von etwas mehr als 0,007 Dollar am Morgen in der Spitze bis über 0,027 Dollar, rauschte dann wieder bis 0,015 Dollar runter und drehte dann wieder nach oben und erreichte in der Spitze knapp 0,09 Dollar (vgl. Tageschart unten). Eine derartig atemberaubende Performance hat man bei einem großen Coins schon sehr lange nicht mehr gesehen.

Dahinter stecken Spekulationen um eine Reddit-Gruppe namens WallStreetBets, die in den vergangenen Tagen durch spektakuläre Aktienpumps von sich reden machte. In der Gruppe wird über spekulative Tradings am Aktien- und Optionsmarkt diskutiert. Durch ihre 4,2 Millionen Follower kann die Gruppe einen enormen Einfluss auf die Kurse ausüben. Investiert wird über die Apps Robinhood oder TradeRepublic. Im Chart unten sind vier Pumps der vergangenen Tage an der NYSE zu sehen, alles bekannte und leicht angestaubte Namen von früher. Gamestop explodierte von 20 Dollar vor zwei Wochen auf sagenhafte 480 Dollar heute, bevor der Kurs zunächst wieder einbrach und danach stark schwankte. Bei Gamestop hatte die konzertierte Aktion der Kleinaktionäre finanzstarke Hedgefonds unter Druck gesetzt, die durch erzwungene Eindeckungen ihrer Shortverkäufe den Kurs zusätzlich anheizten. Blackberry notierte vor zwei Wochen bei 7,50 Dollar und erreichte heute in der Spitze über 28 Dollar. AMC Entertainment verzehnfachte sich in wenigen Tagen auf bis zu 20 Dollar. Bei Nokia war dagegen "nur" eine Kursverdoppelung innerhalb von drei Tagen zu bestaunen.

Was hat dies nun mit Dogecoin zu tun? Der Twitter-Nutzer WSB Chairman, der als wesentliches Mitglied der WallStreetBets gilt, könnte nun auch für den heutigen Kurssprung bei Dogecoin verantwortlich sein. Ein Tweet von ihm suggeriert, dass Doge auf einen Dollar gehen könnte. Allerdings dürfte das dann doch eine Nummer zu groß sein, denn dann hätte Doge eine Kapitalisierung, die nicht mehr weit weg von Ethereum wäre.

Es wird nun interessant sein zu beobachten, ob sich dieser Trend von den Aktienmärkten auf die Kryptomärkte verlagert. Denn im Gegensatz zu den Aktienmärkten sind die Kryptomärkte nicht so stark reguliert. Teilweise hatte es Handelsunterbrechungen an den Börsen bei den Aktien wegen der großen Volatilität gegeben. Derartige Handelsunterbrechungen sind an den Kryptomärkten unbekannt. Außerdem beschäftigt sich jetzt die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC mit den Vorgängen. Zuletzt hatte Robinhood und auch TradeRepublic diese Aktien sogar für weitere Käufe gesperrt, die Nutzer können sie nur noch verkaufen. Auch solche Einschränkungen wird es an den Kryptobörsen nicht geben. Außerdem werden an den Kryptomärkten Marktmanipulationen noch nicht geahndet. Tweets von Elon Musk würden hier nicht sanktioniert. Von daher darf man gespannt sein, ob der Flashmob von WallStreetBets bald an die Kryptomärkte weiterzieht und Dogecoin ein erstes Wetterleuchten war.

