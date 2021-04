Neue Bitcoin-Zündung im April erwartet

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Seitdem der Bitcoin Mitte März die Marke von 60.000 Dollar kurz übersprungen hatte, kam es zunächst zu einer 20%-igen Korrektur. Seit 10 Tagen bewegt sich der Kurs nun knapp unter der wichtigen Marke, konnte die 60.000 Dollar aber immer nur kurz touchieren (vgl. Jahreschart unten). Wie häufig zu beobachten, können die Altcoins in einer solchen Konsolidierungsphase überproportional performen. Besonders auffallend ist die sehr starke Performance von Ripples XRP. Diese steht im Zusammenhang mit einer SEC-Anhörung heute Abend ab 20 Uhr.

Fraglich ist derzeit, wo die Zündung für die nächste Raketenstufe des Bitcoins herkommen soll, die den Kurs dann endgültig in Richtung der Mega-Marke von 100.000 Dollar treibt. Ein Auslöser könnte hier vom Coinbase-Börsengang am 14. April kommen. Die führende amerikanische Kryptobörse geht nun selbst an die Aktienbörse. Nachdem die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC alle Voraussetzungen für einen Börsengang als gegeben ansieht, steht einem Handelsbeginn an der Nasdaq nichts mehr im Wege. Analysten erwarten eine Börsenbewertung um die 100 Milliarden Dollar. Dies könnte den gesamten Kryptomarkt weiter beflügeln und für einen neuen Kursschub sorgen. Denn erneut könnte vielen zögerlichen traditionellen Anlegern vor Augen geführt werden, dass es falsch ist, den Kryptomarkt zu ignorieren.

Auch die anhaltenden Kryptokäufe von Institutionellen verstärken den zunehmenden Knappheitseffekt beim Bitcoin und könnten die Kurse weiter anheizen. Gerade hat Michael Saylor, Chef des an der Nasdaq notierten Software-Unternehmens MicroStrategy, einen neuerlichen Bitcoinkauf gemeldet. Diesmal wurden "nur" für 15 Millionen Dollar Bitcoins gekauft. Die Strategie von Saylor ist zwar smart, aber nicht gerade ohne Risiko. Denn es werden nicht nur freie Cash-Reserven des Unternehmens angelegt, sondern auch große Beträge aus neu emittierten Wandelanleihen. Saylor gab an, auch als Privatperson Bitcoins im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar zu halten. MicroStrategy hält über 91.500 Bitcoin im Wert von über 5 Milliarden Dollar. Saylor gab an, eventuell auch zukünftig neues Eigen- oder Fremdkapital aufzunehmen, um damit weitere Bitcoins zu kaufen.

Auch die fortschreitende Bitcoin-Adoption wird den Kurs weiter beflügeln. Die Aufnahme des Kryptohandels für die US-Kunden von PayPal ab November war einer der wesentlichen Treiber der Bitcoin-Hausse. Unterstützt werden neben Bitcoin auch Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin. Seit einigen Tagen gibt es - auch hier zunächst nur für die US-Kunden - eine neue Funktion namens "Checkout with Crypto". Dadurch können die PayPal-Kunden mit ihren Kryptowährungen auch in Millionen von Geschäften rund um den Globus bezahlen. Laut Angaben von PayPal werden zwar keine zusätzlichen Gebühren für den Kunden und für die an PayPal angeschlossenen Händler fällig. Klar ist aber, dass PayPal am Verkauf der Kryptowährungen über seine Plattform mitverdienen wird. Laut Aussagen von PayPal-CEO Dan Schulman ist diese neue Möglichkeit der nächste Schritt zur Massenakzeptanz digitaler Währungen. Ein erheblicher Schub für den Kryptomarkt könnte aber noch kommen, wenn PayPal wie beabsichtigt in diesem Jahr auch für Nicht-US-Kunden den Kryptoservice anbieten wird.

Gerd Weger schreibt seit 35 Jahren für verschiedene Publikationen Artikel zu Aktien und Derivaten. Dabei ging es meist um spekulative Anlagen in Wachstumsaktien und Optionsscheinen. Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf dem Markt für Kryptowährungen. Seit April 2018 führt er ein Krypto-Musterdepot bei coin-stars.de und schreibt dazu regelmäßig einen Artikel in "€uro am Sonntag". Das Musterdepot hat sowohl den Bitcoin wie auch alle Kryptoindizes weit outperformt. Am 1. Juni 2019 ist ein Realdepot auf verschiedene Kryptowährungen gestartet. Dieses wird auf der BISON App geführt. Das Musterdepot wird publizistisch begleitet im Magazin "Börse Online" und auf boerse-online.de.



